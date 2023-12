Uporabniki vodovoda Gračič – Bezina na zboru občanov dali jasen signal, da želijo kakovostno javno vodo

Uporabniki vodovoda Gračič – Bezina so pristojnim na sinočnjem zboru občanov dali jasen signal, da želijo kakovostno pitno vodo, ki jo bo upravljalo Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (JKP).

Uporabniki vodovoda Gračič – Bezina so na sinočnjem zboru občanov v dvorani Konjičanka Slovenskih Konjicah, ki so jo napolnili do zadnjega kotička, dali jasen signal, da zahtevajo rešitev večletnih težav s pitno vodo.

Spomnimo, da so zbor občanov zahtevali po novembrskem onesnaženju vodnih virov, domnevno s fekalijami, kjer pa inšpekcijske službe povzročitelja oziroma krivca niso odkrile.

Z dvigom rok so prisotni jasno izrazili, da želijo, da njihov zasebni vodovod zdaj preide v javno upravljanje konjiške komunale. To se sicer ne bo zgodilo čez noč. Kot je bilo sinoči večkrat poudarjeno, Občina in JKP nimata čarobne palice, da bi dolgoletne težave rešili v kratkem času, kot so zahtevali nekateri pristoni. Na novi ali obnovljeni vodovod bo treba počakati od pet do 10 let.

Za dobrih 200 hiš rezervni vir iz javnega vodovoda

Prvi začasen ukrep pa bo zagotovitev rezervnega vira pitne vode iz javnega vodovodnega sistema, ki bi ga lahko aktivirali v primerih, ko voda iz vodovoda Gračič – Bezina ne bo pitna. Na tak način bodo rešili težave približno dve tretjini uporabnikov.

Župan Darko Ratajc je med drugim povedal:

Ko bo povezovalni vod izgrajen, kar bo predvidoma do februarja in bo stalo okoli 40 tisoč evrov, bi lahko tudi uradno izpeljali prenos upravljanja zasebnega vodovoda na JKP. Pred tem bo Svet KS sklical sestanek z uporabniki, župan pa bo rešitve iskal tudi z županoma sosednjih zreške in oplotniške občine, od koder prihaja del uporabnikov vodovoda.

JKP bi problematični vodovod sprva upravljalo pogodbeno, saj bo za drugačno rešitev treba urediti zapletena lastniška razmerja. Zdaj so lastniki zasebnega vodovoda namreč uporabniki.

Krajevna skupnost Bezina sicer ostane upravljavka vodovoda do imenovanja novega upravljavca, to je do januarja ali februarja prihodnje leto.

Dolgotrajno in drago urejanje vodovoda

Kasneje bi se lahko lotili večjih naložb, ki bi jih financirali tudi s pomočjo občinskega denarja in razpisov.

Direktor konjiškega JKP Aleš Brglez je ob tem poudaril, da celovitih podatkov, v kakšnem stanju je trenutno vodovod, ki je star več kot 50 let, nimajo. Jasno pa je, da več kot 350 hiš na območju konjiške, zreške in oplotniške občine napaja površinski vodni vir, in to na območju, ki ni določeno kot vodovarstveno.

Naredili so že prve ocene in ugotovili, da bodo posegi zelo dragi, pravi Brglez:

So pa uproabnikom na zboru med drugim zagotovili, da jim bodo zagotovili nadomestno pitno vodo za primere onesnaženja ali motnosti vode iz vodovoda.

Uporabniki bi hitre rešitve

V razpravi so uporabniki večinoma opozarjali, da v primeru zadnjega novembrskega onesnaženja trenutni upravljavec, torej Svet KS Bezina, ki ga vodi Matic Petraš, ni ravnal ustrezno, zlasti kar se tiče obveščanja uporabnikov in zagotavljanja nadomestne pitne vode.

Nekateri , ki so se udeležili včerajšnjega zbora, se zavedajo, da bo posodobitev vodovoda draga in so zanjo pripravljeni plačati tudi nekakšen samoprispevek, medtem ko so drugi od Občine in JKP terjali takojšnje rešitve.

Župan je poudaril, da Občina v zasebno lastnino, kar omenjeni vodovod je, ne more vlagati. Rešitev se je ponujala sicer že leta 2007, ko so uporabniki imeli priložnost, da svoj vodovod predajo v javno upravljanje, pa se tedaj s tem niso strinjali, saj bi to pomenilo višje zneske na njihovih položnicah. Tako so doslej za vodo plačevali minimalno, denarja za naložbe, ki ga sistem nujno potrebuje, ni in tudi ni pričakovati, da bodo naložbe financirali iz denarja, ki ga za ta namen že dolga leta plačujejo uporabniki konjiškega javnega vodovoda.

Daljši prispevek na to temo pripravljamo za naseldnjo številko lokalnega časopisa NOVICE.

(Nina Krobat)

1 od 5

PREBERITE TUDI: