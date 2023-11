Krajanom Bezine sinoči zagotovili cisterne s pitno vodo: več podrobnosti o nedeljskem onesnaženju vodnih virov še vedno ni jasnih

Krajanom na območju Krajevne skupnosti Bezina so sinoči vendarle zagotovili cisterne s pitno vodo. Več podrobnosti o nedeljskem onesnaženju vodnih virov v sistemu Gračič – Bezina pa še vedno ni jasnih. Voda še vedno ni primerna za gospodinjsko rabo.

Že od nedelje zjutraj, ko je v vodovodnem sistemu Gračič – Bezina prišlo do onesnaženja (predvidoma s sfekalijami), so krajani zaselkov, ki se napajajo iz tega vodovoda, brez pitne vode. Krajani so si morali vodo za pitje in kuhanje kupovati sami, glede umivanja in pranja pa se je vsak moral znajti po svoje.

Pod tuš v športno dvorano, po vodo v Bezino

Včeraj so krajanom omogočili, da se ob jutrih in večerih stuširajo v prostorih konjiške športne dvorane, in sicer med 6. in 8. uro ter med 18. do 22. uro. Ob prihodu se morajo javiti pri hišniku Davorinu Baumanu, saj so pripravili posebne garderobe za krajane KS Bezina.

Sinoči pa so v sodelovanju s konjiško Občino na dveh lokacijah v Bezini namestili tudi cisterne s pitno vodo. Cisterni z vodo so postavili na spodnjem športnem igrišču in pri domu krajanov, kjer si uporabniki lahko natočijo vodo za pitje in kuhanje.

Pristojne službe še vedno molčijo

Kaj točno se je v nedeljo zgodilo pri vodnih virih, ki napajajo vodovodni sistem Gračič – Bezina, da je prišlo do onesnaženja, še vedno ni jasno. Pristojne službe nam namreč že ves teden niso uspele pojasniti, kaj se dogaja in kako naj ukrepajo prebivalci.

S Policije so nam poslali zgolj splošno pojasnilo, da so zadevo predali inšpektoratu, niso pa nam odgovorili, ali preiskujejo, kdo je odgovoren za onesnaženje vodnega vira, niti ali in kako je policija ukrepala ob prejšnjih onesnaženjih, glede na to, da do dogodka ni prišlo prvič.

Prav tako nam še vedno ni uspelo izvedeti, kdo je v nedeljo odvzel vzorce kontaminirane vode, kam so jih poslali na analizo, kdaj bodo znani izsledki. Cel kup vprašanj smo poredovali tudi zdravstvenemu inšpektoratu, kjer nam prav tako od ponedeljka še niso uspeli posredovati vsaj delnih odgovorov na naša vprašanja.

Za navodila, kako naj po onesnaženju ukrepajo prebivalci, kako naj zagotovijo ustrezno čiščenje notranjih napeljav in naprav, smo prosili Nacionalno inštitut za javno zdravje, a odgovora tudi od njih še nismo prejeli.

Krjani sicer na terenu še vedno zbirajo podpise za peticijo, s katero zahtevajo, da se dolgoletne težave s pitno vodo v njihovem kraju nemudoma rešijo.

