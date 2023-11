Na območju vodovodnega sistema Gračič – Bezina onesnaženje: “Voda ima okus po gnojnici!”

Na območju vodovodnega sistema Gračič – Bezina so včeraj zaznali novo onesnaženje pitne vode. Krajani so ogorčeni, nekateri naj bi imeli tudi zdravstvene težave.

»Uporabnike vodovodnega sistema Gračič – Bezina obveščamo, da voda ni primerna za gospodinjsko uporabo zaradi onesnaženosti vodnega vira. Prosim, da to upoštevate do preklica,« so včeraj dopoldne sporočili preko Facebook strani Krajevne skupnosti Bezina.

Krajani so tudi naše uredništvo nato zasuli z vprašanji in opozorili, da do tovrstnih dogodkov na območju vodovodnega sistema Gračič – Bezina, ki je sicer v upravljanju Krajevne skupnosti Bezina, ki je odgovorna tudi za redno vzdrževanje in za neoporečnost vode, prihaja vse prepogosto.

Mnogi so jezni in ogorčeni, saj na težave s kakovostjo pitne vode na tem območju nekateri opozarjajo že leta.

“Voda ima okus po gnojnici!”

»Voda ima okus po gnojnici, kar se je zgodilo že večkrat letos. Kljub obljubam s strani Krajevne skupnosti Bezina glede organizacije skupnega sestanka z uporabniki pitne vode, na katerem bi nam predstavili stanje sistema, višino namensko porabljenih sredstev za obnovo vodovoda ter ukrepe ob onesnaženju vode, se to še ni zgodilo,« je opozorila ena od krajank.

»Že več let se v Bezini ukvarjamo s problemi vode, od kemikalij, fekalij, pesticidov, kalnosti vode, pretirano kloriranje, itd. A res ni možno dobiti tistega, ki nam uničuje zajetje, oziroma ali ni možno zaščititi zajetja ter končno urediti normalno pitno vodo?« je v elektronski pošti, poslani v uredništvo NOVIC, dodal drugi krajan.

»V Bezini je stanje kaotično. Voda je umazana in smrdi po gnojšnici. Krajani imamo tega dosti in želimo pitno novo, saj je to osnova za vse!« je zapisala tretja.

Kup odprtih vprašanj

Kot nam je povedal predsednik KS Bezina Matic Petraš, je na konjiški Občini danes sklican sestanek na temo problematike pitne vode. Več informacij bo podal po sestanku.

Kaj se dogaja z vodo iz tega sistema, kdo je odgovoren za onesnaženje, kdo bo ukrepal, kdaj in kako, kaj se je v zadnjih letih storilo za izboljšanje kakovosti vode v tem sistemu, koliko denarja je bilo v zadnjih letih namenjenega posodobitvam, kakšni so načrti za izboljšanje kakovosti pitne vode, da do podobnih motenj ne bo več prihajalo … je le nekaj naših vprašanj pristojnim, ki za zdaj še ostajajo odprta. Odgovore pričakujemo v najkrajšem možnem času.

Že leta težave

Tudi v naših medijih smo o težavah z vodo na tem območju že večkrat poročali. Pred dvema letoma so nam denimo s konjiške občinske uprave sporočili, da so po enem od sestankov, ki so jih sklicali po podobnem dogodku, sklenili, da čim prej pripravijo predlog sanacije vodnih virov v sodelovanju z JKP, nujna dela naj bi sofinancirala tudi Občina. Pri pristojnih preverjamo, kaj od navedenega so uresničili oz. kje se je zapletlo.

(NK)