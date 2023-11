Vodovod Gračič – Bezina: krajani oddali peticijo za ukrepanje, v mesecu dni zbor krajanov

Na Občini Slovenske Konjice so prejeli peticijo z zahtevo po takojšnjem reševanju težav s pitno vodo v sistemu Gračič – Bezina in pobudo za sklic zbora krajanov.

Kot smo poročali, je 12. novembra na zasebnem vodovodnem sistemu Gračič – Bezina, ki je v lasti uporabnikov in v upravljanju Sveta Krajevne skupnosti Bezina, prišlo do onesnaženja pitne vode. Povzročitelj oziroma okoliščine onesnaženja še vedno niso znane, poteka pa inšpekcijski nadzor Zdravstvenega inšpektorata.

Sklican bo zbor krajanov

Nekateri krajani so v minulih dneh na terenu zbirali podpise za peticijo, s katero terjajo takojšnji pristop k reševanju problematike na način, da se izvede sestanek s pristojnimi osebami in nato izvede prenos upravljanja celotnega vodovdnega sistema na izvajalca javne službe, to je Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Na Občini Slovenske Konjice so nam potrdili, da so prejeli 223 podpisov omenjene peticije in 117 podpisov za sklic zbora krajanov.

“Podpisi so verodostojni in zato bo župan v zakonitem roku sklical zbor krajanov. Občina aktivno pristopa k reševanju problematike, saj se zaveda pomena pitne vode za krajane.K reševanju te problematiki bosta morali pristopiti tudi obe sosednji občini, oba župana sta tudi o tem že obveščena,” so sporočili z Občine in dodali, da so za to popoldne sklicali sestanek vodstva KS Bezina, JKP Slovenske Konjice in Občine, kjer se bodo dogovorili, kako postopati. Zakonski rok za sklic zbora je mesec dni.

Svet KS naj bi odstopil od upravljanja vodovoda

V uredništvo smo že nekaj dni nazaj prejeli (neuradno) informacijo, da naj bi Svet KS Bezina že v začetku tega tedna odločil, da odstopi od upravljanja tega zasebnega vodovoda. Vodstvo KS Bezina te informacije do danes dopoldne ni potrdilo ali jasno zanikalo. Na vprašanje, ali ta informacija drži, jasnega odgovora nismo dobili. Predsednik KS Matic Petraš nam je sporočil, da ne ve, za kaj pri tem gre in da bo sporočil, če bo do tega prišlo.

So pa informacijo o tem, da je Svet KS odločil, da odstopi od upravljanja, dobili tudi na Občini Slovenske Konjice. Več bo znanega po popoldanskem sestanku.

Kdo preiskuje?

Potem ko je prejšnjo nedeljo prišlo do onesnaženja vode v zasebnem vodovodnem sistemu Gračič – Bezina, ki z vodo oskrbuje nekatere prebivalce konjiške, zreške in oplotniške občine, naj bi bila voda ta ponedeljek znova ustrezna za gospodinjsko rabo.

Da so tako pokazali rezultati analize vzorcev, odvzetih 16. novembra, nam je zatrdil predsednik KS Bezina, vendar je treba vodo pred uživanjem preventivno do preklica še prekuhavati.

Pojavlja pa se vprašanje, kdo, če sploh, preiskuje okoliščine zadnjega onesnaženja. Namreč, s policije so nam sporočili, da so sicer bili obveščeni o onesnaženju vodnega zajetja, vendar so ugotovitve dostopili v reševanje Zdravstvenemu inšpektoratu, kjer pa pravijo, da je ugotavljanje vira posameznih onesnaženj in iskanje povzročiteljev onesnaženj naloga in obveznost upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo.

Podrobneje o tem pišemo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes.

(NK)

