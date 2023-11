Vodovod Gračič – Bezina bo dobil novega upravljavca, pred tem v Bezini zbor krajanov

KS Bezina ostane upravljavec zasebnega vodovodnega sistema Gračič – Bezina, vednar le do imenovanja novega upravljavca. Tako so sklenili na včerajšnjem sestanku na Občini Slovenske Konjice. Iz Krajevne skupnosti Bezina pa so danes sporočili, da je ukrep prekuhavanja vode preklican.

Sestanek so sklicali na pobudo konjiškega župana Darka Ratajca, poleg predstavnikov Občine pa so se ga udeležili tudi predstavniki Krajevne skupnosti Bezina, konjiškega Javnega komunalnega podjetja in občinskega Odbora za komunalno infrastrukturo.

V ponedeljek tehnično-svetovalna podpora

Zasebni vodovod torej dobi novega upravljavca, dotlej pa še ostane v upravljanju KS Bezina. Nekje v prvi polovici decembra bo v Bezini zbor krajanov, ki ga bo v skladu s statutom konjiške občine sklical župan. Tam bodo krajani izrazili voljo glede prihodnosti vodovodnega sistema. Če namreč želijo, da se prenese v javno upravljanje, mora to potrditi večina uproabnikov. Tudi če bi na zboru to zavrnili, bo treba obstoječe stanje, ki ni ustrezno, urediti in določiti primernega upravljavca.

V dneh po zboru krajanov bo Krajevna skupnost Bezina sklicala sestanek z lastniki vodovodnega sistema, da skupaj opredelijo novega upravljavca. Že ta ponedeljek pa bo JKP Slovenske Konjice za zagotavljanje ustrezne pitne vode začelo s tehnično-svetovalno podporo pri obratovanju vodovodnega sistema, prav tako bodo pripravili posnetek stanja vodovoda in projekt preučitve možnosti priklopa na obstoječi javni vodovod, so še sklenili na včerajšnjem sestanku.

Ukrep prekuhavanja preklican

Iz Krajevne skupnosti Bezina so danes sporočili, da je z današnjim dnem preklican ukrep prekuhavanja vode. Rezultati kemične in mikrobiološke analize vzorcev vode z dne 20.11.2023 so skladni s predpisi, so navedli.

Do preklica oziroma razjasnitve okoliščin novembrskega onesnaženja sta iz sistema izključena dva vodna vira. (NK)

