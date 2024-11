LJUBLJANA Slovenski knjižni sejem tudi z močno zasedbo s Konjiškega

Včeraj se je na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču začel 40. Slovenski knjižni sejem. Poseben prostor na sejmu imajo tokrat Slovenske Konjice, letošnje mesto v gosteh, rojstno mesto pesnika, prevajalca in urednika Ivana Minattija.

Letos namreč mineva 100 let od rojstva pesnika Ivana Minattija v Slovenskih Konjicah, zato jubilejni knjižni sejem posvečajo njemu. Še posebej Konjičani, ki se vse sejemske dni na Gospodarskem razstavišču predstavljajo s sejemsko stojnico in zanimivim programom.

Vsak dan (nekaj po 9. uri) sejemsko vzdušje in aktualno dogajanje s poslušalci Radia Rogla deli vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič.

Literatura, glasba, gledališče, mladi

Prvi dogodek, ki je bil včeraj na glavnem odru, so poimenovali Umetniški prerez. Z literaturo in glasbo so se predstavili Maja Furman, Tonja Jelen, Aleš Jelenko, Alexandra Natalie Zaleznik in Andreja Obrul (na fotografiji levo).

Danes, v sredo, bo na odru mladih svoje Zgodbice iz kufra pripovedovala Maja Furman, dogodek Po sledeh nečesa neizrekljivo lepega pripravljajo dijaki in profesorji Gimnazije Slovenske Konjice.

Dogajanje se v četrtek znova vrača na glavni oder – učenci in učitelji Osnovne šole Ob Dravinji bodo predstavili literarno-turistično pot Po Minattijevih stopinjah.

Člani Kulturnega društva Svoboda osvobaja bodo v soboto pripravili Potovanje skozi Minattijevo poezijo, člani Ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija pa nedeljski dogodek Drevo za ptice.

Na zadnji sejemski bo na glavnem odru v ospredju tudi jubilejni Literarni festival Spirala, ki ga Konjičani pripravljajo že deset let. Predstavili bodo 10. Literarno revijo Spirala, prebirali odlomke zmagovalnih del in govorili s pisateljico in novinarko Adriano Kuči, ki je več let ustvarjala v Slovenskih Konjicah. Obiskovalci lahko med drugim na stojnici tudi okušajo Minattijevo kavo, ki jo kuha osebje Puba Tattenbach.

Konjiško Minattijevo leto

Kot so organizatorji prejšnji teden poudarili na predstavitvi dogajanja, je Slovenski knjižni sejem največji in najpomembnejši knjižni dogodek v Sloveniji. Konjiški župan Darko Ratajc je izrazil ponos, da na njem sodelujejo tudi Konjičani.

»Slovenske Konjice so rojstni kraj izjemnega pesnika, prevajalca in našega častnega meščana Ivan Minattija, ki nas še danes skozi svoje pesmi nagovarja z univerzalnimi sporočili. Z vrsto dogodkov na sejmu želimo obiskovalcem približati Minattijevo ustvarjalnost in edinstveno zgodbo Slovenskih Konjic,« je dejal in naštel vrsto dogodkov, s katerimi v Konjicah letos obeležujemo 100-letnico Minattijevega rojstva.

Med njimi natečaj naše medijske hiše Minattijeva pesem leta, podlistek, ki je izhajal v NOVICAH in kasneje izšel v obliki knjižice, Minattiju so posvetili razstavi na Mestnem trgu in v knjižnici ter programa ob kulturnem prazniku in prazniku občine, spomnil je tudi na Minattijev kip pred našo medijsko hišo, literarno-turistično pot, Minattijevo kavo, …

Knjigo moraš imeti rad

Slovesno odprtje sejma, ki letos poteka pot sloganom Knjigo moraš imeti rad, so v Ljubljani pripravili v ponedeljek zvečer, posebno mesto so namenili tudi Slovenskim Konjicam. Prireditve sta se med drugimi udeležila župan Darko Ratajc in direktorica konjiškega Javnega zavoda Splošna knjižnica Renata Klančnik.

(N. K., Foto: Slovenski knjižni sejem, Splošna knjižnica Slovenske Konjice)

