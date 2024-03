100 LET IVANA MINATTIJA Poklon pesniku z branjem poezije in razglasitvijo Minattijeve pesmi leta

Na dan, ko bi pesnik Ivan Minatti dopolnil 100 let, smo se mu poklonili s tradicionalnim branjem poezije pri njegovem spomeniku v Slovenskih Konjicah. Obenem smo slovesno razglasili 6. Minattijevo pesem leta: napisal jo je mladi pesnik Urh Iršič iz Zreč.

Pred medijsko hišo Novice in Radia Rogla se je v sončnem pomladnem dopoldnevu zbrala množica ljubiteljev poezije vseh generacij. Pripravili smo tradicionalno javno branje poezije, ki ga vsako leto prirejamo ob pesnikovem rojstnem dnevu, začetku pomladi in svetovnem dnevu poezije.

Letošnja prireditev je bila še posebej slovesna, saj prav danes mineva 100 let od rojstva pesnika, prevajalca, urednika in akademika Ivana Minattija, častnega občana Slovenskih Konjic. Pospremili so jo tudi pesnikova soproga Lojzka Špacapan, njegovi otroci, prijatelji, konjiški župan Darko Ratajc in zreški podžupan Drago Šešerko s predstavniki občinskih uprav, avtorica Minattijevega spomenika Katja Majer, predstavniki številnih konjiških društev, domači kulturniki, pesniki, šolarji in mnogi drugi.

Hvaležni, da ohranjajo spomin nanj

Lojzka Špacapan se je zbranim zahvalila, da se pesnika tako lepo spominjajo. »Postal je del vas. Za vse, kar delate okoli njegove osebnosti, sem zelo vesela in izjemno počaščena, kot tudi moja družina,« je dejala pesnikova soproga.

Konjiški župan Darko Ratajc je spomnil na Minattijevo veličino: »Veličino preprostosti, skromnosti in veličino njegovega humorja. Je eden največjih slovenskih pesnikov in kulturnikov ter ponos Slovenskih Konjic. Konjice je imel rad in tudi Konjičani ga imamo radi. Letošnje leto posvečamo spominu nanj.« Ob tem je dodal, da bo Minatti tudi osredna osebnost 40. knjižnega sejma v Ljubljani. Prav danes je župan namreč podpisal pismo o nameri, saj bodo Slovenske Konjice kot mesto v gosteh sodelovale na omenjenem jesenskem knjižnem dogodku.

Po uvodnih nagovorih in pozdravih, prireditev je povezoval urednik NOVIC Aleš Mrzdovnik, je sledilo javno branje poezije Ivana Minattija. Pesmi sta prebirala voditelja Dobrega jutra na Radiu Rogla Peter Klima in Iztok Krajnc, pridružila sta se jima Maša Pesan in Aljaž Grifič z OŠ Ob Dravinji in konjiške Gimnazije.

Poglejte še VIDEO.

1 od 13

Minattijevo pesem leta napisal Urh Iršič

Eden osrednjih delov prijetne pomladne prireditve je bila slavnostna razglasitev zmagovalne pesmi nagradnega pesniškega natečaja Minattijeva pesem leta.

Tudi na letošnji natečaj so se odzvali številni pesniki občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Komisija je izbrala 14 pesmi, ki so najbolj prepričale in eno, ki nastopa zunaj tekmovalnega natečaja. Člani komisije so pohvalili vse avtorje. Pesmi so po obliki raznolike, v tematiki pa prevladujejo vsebine o naravi in našem odnosu do nje, pa človeški eksistenci in njegovih čustvih, predvsem o ljubezni.

Komisija je še zapisala, da pesniki kažejo napredek pri obvladovanju pesniškega jezika in osredotočanju na mnogim neopazne trenutke in drobnosti življenja. Letos je v mnogih pesmih zaznati vpliv Minattijevega pesništva in se je bilo zato še posebno težko odločiti, koga nagraditi.

V sodelovanju z občinami Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica, ki podpirajo natečaj tudi z oblikovanjem fonda za nagradni sklad; izbrana pesem prejme 200 evrov, so tako razglasili Minattijevo pesem leta. Napisal jo je 20-letni Urh Iršič iz Zreč, študent mariborske filozofske fakultete in vsestransko aktiven mladenič. Komisijo je prepričal s pesmijo Pesem 1.

Že danes lahko izbrane preberete na razstavi v Minattijevi knjigobežnici v preddverju medijske hiše Novice in Radia Rogla, kmalu bodo izbrane predstavljene tudi v našem lokalnem časopisu NOVICE in na Radiu Rogla.

1 od 5

Minattijeva pesem z vrha Konjiške gore in posebna publikacija

Vse kaže, da bo Minattijeva pesem še to pomlad zazvenela tudi z vrha Konjiške gore. Tam namreč konjiška društva na čelu s Turističnim pripravljajo prav posebno Minattijevo knjigobežnico.

Več o tem pa kmalu, tudi na Radiu Rogla in v NOVICAH, kjer so bralci z odobravanjem sprejeli in brali letošnji podlistek ob 100 letnici Minattijevega rojstva. Tudi zato smo s podporo Občine Slovenske Konjice in Grafike Gracer Celje zbrali podlistke v drobni priložnostni publikaciji (najdete jo s klikom TUKAJ). V njej boste lahko spoznali pesniško veličino Ivana Minattija, si ogledali in prebrali, kako se je Ivan vrnil v Slovenske Konjice, in spoznali tudi sledi, ki jih dodaja v aktualno bivanje na Konjiškem.

Med drugim v tej knjižici predstavljamo dosedanjih pet dosedanjih nagrajenk našega lokalnega pesniškega natečaja Minattijeva pesem.

Prijetno dopoldansko druženje smo končali ob Minattijevi kavi, ki jo je postrgel sam šef Puba Tattenbach Matjaž Štoleker.

1 od 30

Minattijeva pesem leta 2024

PESEM 1

Listje odpada zemlja že spi

Dekle je veselo zame ji ni

Z drugim je srečna z drugim zaspi

Njega objema z njim se zbudi

Mene prezira, me ne pozna

Mene ne mara, mi spati ne da

Pomlad bo prišla, veselje trosila

Kmet bo oral, zemlja budila

Jaz pa bom spal

Srce si zlomila!

(Urh Iršič)

(Nina Krobat, Foto: Jure Mernik, Nina Krobat)