Letos bo minilo 100 let od rojstva pesnika Ivana Minattija v Slovenskih Konjicah

Ob začetku pomladi bo minilo 100 let od rojstva pesnika, urednika in prevajalca Ivana Minattija.

Rodil se je v Slovenskih Konjicah, kjer se ga bodo z različnimi dogodki spominjali vse leto. V lokalnem časopisu NOVICE pa je danes izšel prvi podlistek, posvečen njegovemu življenju in ustvarjanju.

Ivan Minatti je prvih pet otroških let preživel v Slovenskih Konjicah, v stari meščanski hiši v središču mesta, na Celjski cesti. Pričevalcev o prvih petih letih njegovega otroštva v Konjicah je malo, kasneje, ko se je družina preselila v Slovenj Gradec in kasneje v Ljubljano, se je stik s Slovenskimi Konjicami za dolgo dolgo izgubil.

V zrelih letih se je Minatti rad vračal v Konjice. Še danes je z mestom močno povezan. Pred medijsko hišo Novice in Radiem Rogla stoji – oziroma sedi – Minattijev kip, v preddverju medijske hiše je Minattijeva knjigobežnica, pri lokalnem časopisu NOVICE in Radiu Rogla že vrsto let prirejajo Minattijev pesniški natečaj, v mestu je mogoče spiti Minattijevo kavo ali se podati po Manatijevi literarno-turistični poti. (NK)

