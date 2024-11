KULTURA LITERATURA Slovenske Konjice mesto v gosteh na 40. Slovenskem knjižnem sejmu

Slovenske Konjice so izbrali za mesto v gosteh na 40. Slovenskem knjižnem sejmu, ki bo naslednji teden v Ljubljani.

Letos namreč mineva 100 let od rojstva pesnika Ivana Minattija v Slovenskih Konjicah, je v rubriki Kultura literatura na Radiu Rogla spomnila vodja Splošne knjižnice Slovenske Konjice Ana Miličevič:

Program, posvečen Minattiju

Kakšen pečat puščajo Slovenske Konjice na slovenskem literarnem zemljevidu, v kraju, kjer je Minatti naredil prve korake, bodo na sejmu predstavili ustvarjalci s Konjiškega. Program, ki so ga zasnovali, bo posvečen Minattiju:

Na Minattijevo znamenito pesem Nekoga moraš imeti rad se navezuje tudi geslo 40. Slovenskega knjižnega sejma: Knjigo moraš imeti rad.

Sicer pa organizatorji 40. Slovenskega knjižnega sejma obljubljajo mnoge novosti in raznolik spremljevalni program, predstavitve knjig, avtorjev in literarne debate, podelili bodo tudi več nagrad.

Podrobneje o dogajanju na spletni strani konjiške knjižnice in knjižnega sejma.

(NK, Foto: Slovenski knjižni sejem, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, arhiv NOVIC)

1 od 4

Preberite še: