100 LET IVANA MINATTIJA Ob obletnici izdali knjižico o Minattijevem delu in odnosu s Konjičani

Pesnik in prevajalec Ivan Minatti, častni občan Slovenskih Konjic, bi 22. marca dopolnil 100 let. Ob tem je izšla knjižica o njegovem življenju in delu.

Ob 100. obletnici rojstva Ivana Minattija na Konjiškem praznujejo Minattijevo leto. V lokalnem časopisu NOVICE zadnje tedne izhajajo podlistki, posvečeni njegovemu delu in življenju. Prispevke, ki zlasti prikazujejo, kako je Minatti povezan s Konjicami in Konjičani, so zdaj izdali v posebni brezplačni knjižici, s podpro Občine Slovenske Konjice in Grafike Gracer, ki je knjižico natisnila v 300 izvodih.

Knjižica 100 let Ivana Minattija bo na voljo tudi na jutrišnjem javnem branju Minattijeve poezije, ki ga ob pesnikovem rojstnem dnevu, začetku pomladi in svetovnem dnevu poezije tradicionalno prirejajo pri Minattijevem spomeniku pred medijsko hišo Novice in Radio Rogla v Slovenskih Konjicah.

Knjižica bo še danes objavljena tudi na portalu www.novice.si. (NK)