KULTURA LITERATURA Minattijevo leto: kaj je pesnik povedal o Konjicah?

Smo v letu Ivana Minattija. Ob začetku pomladi bo minilo 100 let od rojstva tega pesnika, urednika, prevajalca in akademika.

Ivan Minatti je prvih pet otroških let preživel v Slovenskih Konjicah, v stari meščanski hiši na Celjski cesti. Kasneje se je družina preselila v Slovenj Gradec in potem v Ljubljano. Stisk s Konjicami je za precej let izgubil – znova jih je začel odkrivati šele več desetletij kasneje. S Konjicami in Konjičani je vzpostavil tesen stik in ga ohranjal vse do konca. Zelo rad se je vračal v rodno mesto. Prihajal je na različne prireditve, v ‘domače’ Konjice so ga povabili tudi ob njegovih rojstnih dnevih.

Ob enem njegovih zadnjih obiskov Slovenskih Konjic, ko so mu marca 2011 ob rojstnem dnevu priredili bolj intimno kosilo na Zlatem griču, je najprej povedal, da mu je tako bolj všeč, saj ne mara prevelikega pompa. Potem pa je, s pogledom na Vinogradniški dvorec, spregovoril tudi o njegovih spominih na Slovenske Konjice:

V središču Konjic

Minatti je še te dni v središču Slovenskih Konjic. Oglejte si ulično razstavo na Mestnem trgu ali razstavo na novem domoznanskem hodniku konjiške knjižnice, posedite ob njegovem kipu pred našo medijsko hišo, obiščite Minattijevo knjigobežnico ali si privoščite Minattijevo kavo.

V lokalnem časopisu NOVICE, kjer so že razpisali novi pesniški natečaj za Minattijevo pesem leta, pa že nekaj tednov izhaja tudi podlistek, posvečen njegovemu življenju in ustvarjanju.

