To je vikend 11. Konjiškega maratona: kaj pripravljajo, kje bodo ceste zaprte?

Ta konec tedna Dravinjska dolina utripa z 11. Konjiškim maratonom. Na tekaški prireditvi bo to nedeljo teklo več kot 1.500 prijavljenih tekačev iz vse Slovenije. Dobro udeležbo pričakujejo tudi na Konjičkovem teku in Teku šolarjev, poleg tega ob progi pričakujejo veliko število navijačev.

Na številnih točkah ob 21 kilometrski progi med Slovenskimi Konjicami in Zrečami bo znova potekal Glasbeni maraton s skoraj 300 glasbeniki in plesalci!

Tudi Likovni maraton

Vikend jubilejnega 10. Konjiškega maratona so v Slovenskih Konjicah začeli že včeraj s 3. Likovnim maratonom.

V Veliki avli konjiškega doma kulture so sinoči odprli razstavo in podelili nagrade 3. Likovnega maratona na temo Tečemo. Gre za natečaj Konjiškega maratona za osnovnošolce iz Dravinjske doline, na katerega je letos prispelo 67 del z obeh konjiških osnovnih šol in loške, vitanjske ter zreške šole.

Strokovna komisija izbere najboljše in jih razstavi v velikem formatu, prve tri po izboru komisije pa maraton tudi nagradi.

Prvo mesto je letos osvojila Sanja Brglez z OŠ Pod goro pod mentorskim vodstvom Andreje Majcen Blimen. Drugo in tretje mesto sta zasedla Luka Mavhar z OŠ Zreče (mentor Tilen Šenk) in Sara Lovec z OŠ Loče pod mentorskim vodstvom Vlaste Zorc.

Razstava bo na ogled do 9. oktobra.

Ob progi maratona pa bo letos prvič tudi ulična razstava. Tudi ta nosi naslov Tečemo. Na njej bodo predstavljene slike 14-ih štajerskih slikarjev, ki so jih na pobudo maratona ustvarjali to pomlad pred Atelje MS Zreče. Tudi tukaj je osrednji motiv človek v gibanju, gre pa za dela akril na platno. Ta razstava bo tudi prodajna. Da Konjiški maraton res združuje šport in kulturo, bosta dokazala tudi slikarja, ki bosta po vzoru glasbenega maratona ustvarjala ob maratonski progi.

Konjiški maraton je tudi državno prvenstvo

Tekači so 1.500 razpoložljivih tekaških mest letos zasedli v rekordnem času. Skupaj bo teklo okoli 1.550 tekačic in tekačev. V sklopu letošnjega maratona bo znova tudi državno prvenstvo v cestnem teku na 10 kilometrov.

Največ tekačev, 48 odstotkov, bo teklo na 10-kilometrski progi, 36 odstotkov prijavljenih tekačev se bo podalo na 5-kilometrsko progo, na 21 kilometrov pa bo teklo 16 odstotkov prijavljenih tekačev. Tokrat bo teklo več žensk, 56 odstotkov.

Najstarejša prijavljena tekačica je 81-letna Ida Marinčič iz Vitanja, odtekla bo 5 kilometrov, najstarejši prijavljen tekač pa 72-letni Dušan Slokan iz Hrastnika, ki bo odtekel celih 21 kilometrov!

Start ob 9.30, prijavnice lahko prevzamete že danes

Start in cilj maratona bosta kot vsako leto na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, pred Domom kulture. Starti bodo 9.30 (10 in 21 km) in 9.50 (5 km). Že ob 8.30 pa se na tekaškem odru začne glasbeno koncertno dogajanje s skupino Poweršok.

Tudi letos bo maratonska prijavnica – za prevzem startnih številk in darilnih vrečk – v Slovenskih Konjicah odprta že danes, v soboto popoldne, da bo jutri manj gneče.

Tekli bodo tudi šolarji in mlajši otroci

Na Konjiškem maratonu bodo znova tekli tudi otroci. Za Tek šolarjev bo osnovnošolce možno prijaviti v Domu kulture v soboto od 16. do 18. ure (5 evrov) ali v nedeljo med 9.30 in 12. uro (8 evrov). Tako kot prejšnja leta bodo tudi tokrat medalje prejeli vsi tekači, ne le zmagovalci.

Konjičkov tek, ki je namenjen predšolskim otrokom, pa bo brezplačen. Otroci bodo razdaljo 600 metrov pretekli v spremstvu staršev ali vzgojiteljev. Namen Konjičkovega teka je druženje in spodbujanje gibanja, glavni cilj pa je sodelovanje, zato se rezultati ne bodo merili. Namreč prav vsi udeleženci bodo zmagovalci. Prijave na Konjičkov tek ni, starši pripeljejo otroke na start ob 12.15, kjer bodo otrokom namestili startne številke.

Glasbeni maraton za ritem!

Konjiški maraton bo že šestič spremljal Glasbeni maraton. Ob progi bo maratonskemu dogajanju energijo dajalo skoraj 300 glasbenikov in plesalcev!

Tako boste lahko med drugim slišali in srečali tudi: skupine Poweršok, Balkan Boys, Kulturno društvo Godba na pihala Slovenske Konjice, Društvo godbenikov Zreče, Ansambel Original Pohorci, Ansambel Klik, harmonikarje Mateja Banovška, Gonobeats, Bobnarsko skupino Laško, Sokijevo bobnarsko šolo, bobnarko Mihaelo Kotnik ‒ Mikey in stanovalce Lambrechtovega doma v glasbenem sestavu, pa tudi plesalce Plesne šole Jay Dance Studio, Plesne šole Pika, Twirling klub Slovenske Konjice, Orientalsko plesno skupino Sayyidah, Folklorno skupino Jurij Vodovnik Skomarje in številne DJ-je (Mr. Andy DJ in Liam, DJ Kuki, MC Jereb (Mesanonazaru), DJ-ji Radia Rogla, Matej Verdinek, Taborniki Slov. Konjice (Rod belega konja)). Glasbeni maraton bodo na velikem prireditvenem odru zaokrožili že omenjeni Poweršok.

Prostovoljci in navijači

Pri izvedbi dogodka bo sodelovalo več kot 250 prostovoljcev, tako da je Konjiški maraton znova tudi ena največjih prostovoljskih prireditev.

Tako v startno ciljni ravni kot ob progi pričakujejo tudi številne navijače.

Zapore cest

Promet na občinskih in državnih cestah bo v nedeljo, 24 septembra, na območju maratona oviran od 9.30 do 12.30.

Občasne 15-minutne popolne zapore bodo potekale na:

– državni cesti R2 430 0279 (križišče pri vlaku v Slovenskih Konjicah),

– državni cesti R2 430 0280 (križišče pri bencinski črpalki MOL).

Polovična zapora bo potekala na:

– državni cesti R3 701 1430 (križišče pri Sparu v Zrečah).

Popolna zapora cest:

Popolna zapora cest bo na občinskih cestah, ki so del trase, oziroma se nanjo priključujejo na območju Slovenskih Konjic in Zreč. Strogi center Slovenskih Konjic (Mestni trg, Stari trg, Škalska cesta, Ulica Adolfa Tavčarja, Šolska cesta) bo v tem času zaprt še dodatno do 13.30 ure zaradi Teka šolarjev.Voznike prosijo za razumevanje ter upoštevanje navodil policistov in redarjev!

Izpraznimo parkirišča!

Od sobote do nedelje bo potekala postavitev prizorišča:

– na parkirišču za in ob Okrajnem sodišču Slovenske Konjice, zato parkiranje v tistem terminu tukaj ne bo mogoče;

– na parkirišču ob zelenici v neposredni bližini Pošte Slovenske Konjice;

– vzdolž celotnega konjiškega Starega trga.

Naprošajo vas, da na teh mestih v tem času ne parkirate.

