Začenja se vikend 11. Konjiškega maratona!

Drevi se z odprtjem likovne razstave začenja vikend 11. Konjiškega maratona.

Na tekaški prireditvi bo to nedeljo teklo več kot 1.500 prijavljenih tekačev iz vse Slovenije. Dobro udeležbo pričakujejo tudi na Konjičkovem teku in Teku šolarjev, poleg tega ob progi pričakujejo veliko število navijačev.

Na številnih točkah ob 21 kilometrski progi med Slovenskimi Konjicami in Zrečami bo znova potekal Glasbeni maraton s skoraj 300 glasbeniki in plesalci.

3. Likovni maraton

Drevi pa se s 3. Likovnim maratonom tudi uradno začenja zanimiv vikend 11. Konjiškega maratona. V Domu kulture Slovenske Konjice bodo odprli razstavo del 3. Likovnega maratona.

Vodja konjiškega Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič Levart je ob tem za Radio Rogla povedala:

Izbrana likovna dela osnovnošolcev bodo razstavljena še vse do 9. oktobra.

Tudi drugo zanimivo dogajanje

Vikend Konjiškega maratona jutri nadaljujejo na konjiškem Starem trgu, kjer bo potekala prireditev Konjiški športni dan in sejem društev v izvedbi MCDD in Zavoda za šport. Prirejajo številne brezplačne vadbe, predstavitve športnih panog, vodene vadbe in animacije, glasbene točke in sejem različnih lokalnih organizacij.

Tekači bodo jutri popoldne že lahko dvignili svoje startne številke in darilne pakete ter prijavnice za Tek šolarjev z ugodnejšo prijavnino.

Na dan maratona bo dvig startnih številk v Domu kulture mogoč že od 7. ure zjutraj. Prireditev bodo začeli člani skupine Poweršok, po tekih pa sledi podelitev medalj za državno prvenstvo in absolutne kategorije ter prevzem medalj po starostnih kategorijah.

Tekli bodo tudi otroci na Teku šolarjev in Konjičkovem teku.

Dogajanje bodo popestrili lokalni ponudniki in razstavljavci, pa tudi drugi razstavljavci, ki bodo ponujali različno športno prehrano in izdelke. (NK)

Preberite še: