Konjiški maraton: tudi prijave na Glasbeni maraton so zaprte

Na 11. Konjiškem maratonu, ki bo 24. septembra, bo znova zelo živahno in glasno tudi ob progi. Vodja Glasbenega maratona, ki je zadnja leta postal nepogrešljiv spremljevalec samega teka, Petra Mrzdovnik je povedala, da so tudi oni prijave zaprli. Zelo jih veseli odziv glasbenikov in plesalcev, ki skupaj z ostalimi navijači ob progi dajejo moč in ritem tekačem. Tudi letos bodo tekače vsakih 500 metrov spremljali glasbeniki ali plesalci, skupaj jih bo več kot 350. (Jure Mernik)

Foto: Sportida

Glasbeni maraton bodo letos oblikovali:

Poweršok, Kulturno društvo Godba na pihala Slov. Konjice, Društvo godbenikov Zreče, Ansambel Original Pohorci, Ansambel Klik, Harmonikarji Mateja Banovška (Miha, Anže, Zoja, Žiga, Nik, Blaž …), Gonobeats, Bobnarska skupina Laško, Sokijeva bobnarska šola, Bobnarka Mihaela Kotnik – Mikey, stanovalci Lambrechtovega doma v glasbenem sestavu.

Plesna šola Jay Dance Studio, Plesna šola Pika, Twirling klub Slovenske Konjice, Orientalska Plesna skupina Sayyidah, Folklorna skupina Jurij Vodovnik Skomarje.

DJ-ji:Mr. Andy DJ in Liam, DJ Kuki, MC Jereb (Mesanonazaru), Alenka Vodušek, Iztok Krajnc in Radio Rogla, Matej Verdinek, Taborniki Slov. Konjice (Rod belega konja).

