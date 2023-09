Konjiški maraton: obeta se nov praznik športa/teka

Zadnja septembrska nedelja bo na Konjiškem in Zreškem že tradicionalno postregla s športnim oz. tekaškim praznikom. 11. Konjiški maraton bo letos torej le en dan po dnevu slovenskega športa, državnem prazniku, ki so ga na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije uvedli leta 2020.

Uigrana ekipa Konjiškega maratona se v teh dneh v popolnosti posveča sami izvedbi dogodka. Pred dnevi so opravili razširjen kolegij z vodjami prostovoljnih skupin, se sestali z delegatom Atletske zveze Slovenije in sodniki. “Želimo pripraviti tekmovanje na tako visokem nivoju, kot so tekači in vsi ostali navajeni iz prejšnjih let. Verjamem, da nam bo s pomočjo prostovoljcev to tudi uspelo,” je nekaj dni pred maratonom optimističen predsednik organizacijskega odbora Anton Noner.

Prijave na tokratni maraton so sicer že nekaj časa zaprte, saj je polnih vseh 1.500 mest na startu. Tekačice in tekači bodo tudi tokrat tekli na 21, 10 in 5 kilometrov. ’10-ka’ bo znova štela tudi za državno prvenstvo v cestnem teku. Dan pred maratonom in na dan dogodka pa bodo sprejemali še prijave za Tek šolarjev in Konjičkov tek.

Med prijavljenimi tekačicami in tekači se jih je največ odločilo za nastop na 10-kilometrski trasi, in sicer 48 odstotkov. Od teh jih bo 109 teklo na državnem prvenstvu. Na 5 kilometrov se jih je prijavilo 36 odstotkov, na 21 kilometrov pa 16 odstotkov. Prijavljenih je več žensk kot moških – 56 odstotkov žensk in 44 odstotkov moških. Največ jih bo prišlo iz celjske (55 odstotkov) in mariborske (23 odstotkov) regije. Poleg Slovencev bodo tekli še tekačice in tekači iz Avstrije, Hrvaške, Indije, Luksemburga, Nemčije in Ukrajine. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Konjiški maraton

