Prijave na Konjiški maraton so zaprte, znova predčasno!

Prijave na 11. Konjiški maraton, ki bo 24. septembra, so zaprte. Da so znova predčasno zapolnili vsa mesta, je všeč predvsem organizatorjem. “To nam je všeč, ker vidimo, da je trend rasti spet normalen. To pomeni, da se Slovenija znova prebuja, tekači se več prijavljajo na tekmovanja,” pravi predsednik organizacijskega odbora Anton Noner, ki pa mu je po drugi strani žal, da na Konjiškem maratonu ne bodo mogli teči vsi, ki so si to želeli. Omejitev za kakovostno izvedbo dogodka je namreč 1.500 tekačev, kot tudi v prejšnjih letih. Bodo pa dogodek popestrili s številnimi zanimivostmi, tako da bodo na svoj račun prišli tudi obiskovalci ob progi oz. v startno-ciljnem prostoru.

Zaradi zasedenih vseh razpoložljivih mest so že zaprli tudi prijave na Glasbeni maraton, ki poteka ob progi konjiškega maratona. (Jure Mernik)

