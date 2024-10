PEŠ OKOLI SVETA Konjičan Oliver Tič in psička Carlitos na poti že pol leta

Minilo je pol leta, odkar sta se Konjičan Oliver Tič in njegova psička Carlitos peš podala na pot okoli sveta. Po bolj ‘ležernem’ Balkanu sta zdaj pospešila tempo in znova pridno nabirata kilometre. Mi smo ju zmotili med hojo po turških cestah.

Oliver Tič (Oli Walker) in njegova psička Carlitos sta prve mesece poti po Balkanu nadvse uživala. Z izjemo nekaj najbolj vročih poletnih tednov, ko so temperature presegle 40 stopinj Celzija, zaradi česar je imel Oliver tudi nekaj zdravstvenih težav. Tako sta poleti naredila daljši postanek v srbskem Nišu in se kasneje še nekaj dni zadržala v Skopju, odtlej pa znova pridno nabirata kilometre in se veselita novih dogodivščin in novega kontinenta, ki je pred njima.

2.550 kilometrov je Oliver v 6 mesecih prehodil od Slovenskih Konjic do Turčije.

3 kilograme je popotnik shujšal na približno 250-kilometrski poti med Skopjem in Solunom.

Niso ga pustili čez mejo

Oliverja smo poklicali dan zatem, ko je prestopil grško-turško mejo. Medtem ko je hodil po široki turški cesti približno 200 kilometrov pred Carigradom, Carlitos pa je zvesto stopicljala ob njem, je povedal, da čez mejo ni šlo brez težav.

»Vojaki mi niso dovolili, da mejo prečim peš. Ker verjamem, da z lepo besedo najdlje prideš, sem za nasvet prosil Grka. In res; za tistih nekaj metrov so mi pomagali urediti prevoz z avtobusom, ki je ravno pripeljal na mejo. Na turški strani so se obmejni policisti oziroma vojaki čudili mojemu podvigu, slikali so me z vozičkom in zelo jih je zanimalo, kam grem,« se ob prvi ‘turški izkušnji’ namuzne popotnik.

Grški romantični razgledi in ‘burek’

Pot po Grčiji je bila prijetna, saj ju je v glavnem vodila ob obali grškega morja.

»Največkrat sem prespal v šotoru na plaži in bil pri tem deležen neverjetno lepih razgledov. Mislim, da sem v zadnjem mesecu le enkrat prespal v postelji,« je opisal Oliver, ki je idilične podobe grške obale pogosto delil tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. V takšnih trenutkih, ko so ga očarali romantični razgledi, si je za trenutek zaželel, da bi jih lahko delil s kom na dveh nogah … a kanček melanholije je hitro minil, ko sta se s sopotnico na štirih tačkah podala nazaj na cesto.

Občasno ju je na poti zadržala predrta zračnica, ko je Oli ubral manj prometno in manj urejeno stransko cesto, a je zračnico brž zakrpal ali kar zamenjal, če je bila preveč luknjičasta. Tudi za takšne primere je izkušeni popotnik dobro pripravljen, saj v svojem vozičku, ki ga potiska pred sabo, vedno vozi vsaj štiri ali pet rezervnih zračnic.

Popotnika od Makedonije naprej spet pridno nabirata kilometre, med 20 in 30 dnevno, zato sta spet v tisti pravi popotniški formi, ki sta jo vajena iz poti po Južni in Severni Ameriki. Carlitos se seveda po nekaj prehojenih kilometrih še vedno raje udobno pelje v vozičku, nabiranje kondicije raje prepušča svojemu sopotniku.

»Na mojem jedilniku še vedno v glavnem kraljujejo juhe, testenine in lešnikov namaz, občasno pa si privoščim kakšno lokalno jed. V Grčiji sem na priporočilo prijateljev tako poizkusil ‘galakto-burek’, to je nekakšna pita z vaniljevo kremo. Bila je odlična.«

Na tem delu poti nista imela toliko stikov z domačini kot med hojo po Hrvaški, Bosni, Srbiji in Makedoniji, saj sta bila v tej izrazito turistični državi naša popotnika najbrž ‘le še ena turista’, povsem drugačno zgodbo pa Oli pričakuje v Turčiji.

Potepuški psi in vstop v Azijo

Pričakuje torej prijazne in gostoljubne Turke, okusno in poceni ulično hrano, pa tudi več potepuških psov.

»Noči bova skušala prebiti na kakšni bencinski črpalki, da se jima izogneva za kakšno neljubo srečanje, pa si bom omislil še manjši solzivec,« napoveduje popotnik, ki ga seveda skrbi varnost njegove psičke.

Oliver je v teh dneh že blizu Carigrada. V mislih že ima prihajajočo zimo in nakup toplejše spalne vreče ter oblačil. Pot bo nato nadaljeval po severu Turčije, ob obali Črnega morja. Približno 1.600 kilometrov ali dobra dva meseca hoje po turških poteh čaka popotnika, nakar bosta prispela v Gruzijo. Novo leto bo Oli pričakal v gruzijskem mestu Batumi, zato svojim prijateljem iz Konjic že hudomušno svetuje, naj si nabavijo letalske karte in leto 2025 pričakajo z njim. Konec januarja naj bi prispel v Armenijo, nato pa si nadvse želi prečkati Iran. Upa, da mu bodo varnostne razmere to dopustile, sicer pa že ima rezervni načrt … A več o tem, ko Olija čez kak mesec znova pokličemo in povprašamo, kako prijazna je z njima Turčija.

Podprite Olija

Kdor želi popotnika podpreti na poti, nakazati kakšen evro, lahko to stori na:

TRR: SI56 0400 1003 1507 529, NKBM, Oliver Tič, Grajska ulica 10, 3210 Slovenske Konjice.

Možnost donacij zanj je tudi preko PayPala ali pa preko spletne strani Patreon.

(Nina Krobat, Foto: Oliver Tič/Facebook)

