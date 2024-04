PEŠ OKOLI SVETA Popotnik Oliver Tič in Carlitos pomahala v slovo

Popotnik Oliver Tič iz Slovenskih Konjic je svojim prijateljem, podpornikom in sokrajanom pomahal v slovo in s psičko Carlitos krenil na pot okoli sveta. Peš! Še pred slovesom, ki so mu ga priredili na konjiškem Mestnem trgu, so z njim klepetali na Radiu Rogla.

Oliver Tič, Oli Walker, je dopoldne iz domačih Slovenskih Konjic krenil na svoj največji podvig doslej: v naslednjih štirih letih namerava s psičko Carlitos, ki jo je posvojil na svoji zadnji poti po Južni Ameriki, prehoditi svet. Oziroma tisti del sveta, kjer doslej še ni hodil.

Spomnimo, da je Oliver v preteklih letih že prehodil ZDA od vzhodne do zahodne obale in nazadnje okoli 25 tisoč kilometrov dolgo pot od juga Južne do severa Severne Amerike. Zdaj želi prehoditi še Evropo, Azijo, Avstralijo in Afriko, seveda v družbi svoje zveste sopotnice Carlitos. Čaka ju več kot 35 držav, več kot 30 tisoč kilometrov in okoli štiri leta hoje.

V svet z Radia Rogla

Jutro sta popotnika začela v dobri družbi na Radiu Rogla, kjer je Oliver voditeljema Dobrega jutra Radia Rogla Petru Klimi in Iztoku Krajncu predstavil vse podrobnosti podviga, ki ju čaka.

Oliverju sta voditelja priredila nekaj presenečenj: da bo na poti po svetu vedno nosil Štajersko v srcu, sta mu v imenu celotne ekipe Radia Rogla podarila posebno pohodniško majico s tem napisom. Da ne bo pozabil, kako govorimo v krajih pod Pohorjem, pa sta mu uredila še posnetke Mihca z Radia Rogla, ki vsak teden aktualno dogajanje, tudi Oliverjeve podvige, komentira v pristnem narečju. Seveda ni manjkal obvezni jutranji izziv, s katerim je Oliver posebno nagrado prislužil tudi svoji pasji sopotnici: obeske za pasjo ovratnico z napisom Štajerska v srcu in njuno fotografijo, ki jo je izdelala Tina Design.

Poglejte VIDEO.

Čustveno slovo na Mestnem trgu

Oliver je z Radia Rogla krenil na konjiški Mestni trg, kjer so mu prijatelji in podporniki pripravili krajšo slovesnost.

Vodja projekta Olijeva pot prijateljstva okoli sveta Tadej Slapnik je popotnika povabil na oder pred Domom kulture. Oliverju je srečno pot zaželel konjiški župan Darko Ratajc in popotnikoma podaril konjiško zastavo, da jo poneseta v svet. Srečno pot so mu zaželeli še Anton Noner iz Konjiškega maratona, pa župan hrvaškega mesta Biograd na Moru Ivan Knez, predsednik Lions kluba Konjice Emil Martinšek pa je ob tem spomnil na dobrodelnost, ki spremlja Olijev podvig.

Prvo dobrodelno akcijo so že začeli s prodajo posebnih majic z napisom Oli Walker – Walk around the World, ki jih je mogoče kupiti tudi preko spletne strani Lions kluba Konjice, z izkupičkom pa bodo obogatili sklad za štipendiranje nadarjenih mladih glasbenikov in kulturnih ustvarjalcev.

Od Olija in Carlitos so se poslovili številni predstavniki lokalnih skupnosti in javnih zavodov, šolarji, varovanci VDC in mnogi drugi, ki so popotniku za slovo stisnili roko z željo, da se kmalu spet snidejo. Na prvem delu poti ga bo spremljalo tudi nekaj prijateljev.

Najprej preko slovenskih mest do Biograda

Oliver je ob jutranjem obisku Radia Rogla med drugim povedal, da zadnja noč v domači postelji ni bila ravno mirna, saj ga je že doletelo nekaj popotniške mrzlice. V voziček, ki ga bo vso pot potiskal pred sabo, je spakiral najnujnejše reči za prvo etapo poti, nekaj perila in superg, spalno vrečo, šotor, gorilnik, kjer bo kuhal popotniške obroke, pa nekaj hrane in druge opreme. Slednjo bo sproti dopolnjeval glede na okoliščine poti. Carlitos seveda vse poti ne bo prehodila, saj jo Oliver na svojih poteh prevaža v vozičku, ki tako z njenimi 15 kilogrami in drugo opremo tehta več kot 40 kilogramov.

Oliver se je iz Konjic najprej odpravil do Žalca, kjer se bo zvečer udeležil odprtja fontane piva, nato odide do Radelj ob Dravi in Moravskih Toplic, kjer mu prav tako prirejajo sprejema. Sprva bo namreč obiskal slovenska mesta, ki so poleg Slovenskih Konjic pobratena s hrvaškim Biogradu na Moru, saj prav tako podpirajo Olijev podvig. V Biograd bo prispel konec aprila, ko se bo v tem obmorskem mestu udeležil Slovenskega vikenda.

Kasneje ga pot peljala po Balkanskem polotoku do Turčije, preko Irana in Pakistana do Indije in nato naprej preko drugih azijskih držav do Singapurja, od koder bo poletel v Avstralijo. Po Avstraliji potuje v Afriko, ki jo namerava prehoditi od juga do severa, nakar ga čaka še dobrih dva tisoč kilometrov poti po Evropi nazaj domov.

Oliverjevo potovanje bomo v prihodnjih mesecih in letih znova spremljali tudi v lokalnem časopisu NOVICE in na Radiu Rogla.

(Nina Krobat)

