ODŠTEVAMO Z OLIJEM Oliver Tič in Carlitos iz Konjic na Pot prijateljstva okoli sveta

5. april. Dan, ko se bo Oliver Tič iz domačih Slovenskih Konjic podal peš okoli sveta. Najprej bo naredil ‘ovinek’ preko prijateljskih slovenskih mest do hrvaškega Biograda na Moru.

Popotnik Oliver Tič – Oli Walker – se te dni intenzivno pripravlja na svoj največji podvig doslej. Potem ko je že prehodil Južno in Severno Ameriko, želi zdaj prepešačiti še Evropo, Azijo, Avstralijo in Afriko, seveda v družbi svoje zveste psičke Carlitos.

»Nekoliko pa že delajo živci,« nam je priznal popotnik, ki bo na pot iz domačih Slovenskih Konjic odrinil v petek, 5. aprila. Na prvem delu poti bo vesel tudi družbe prijateljev, podpornikov, sokrajanov.

Pot prijateljstva

Oliver je nedavno svoj podvig, ki ga je poimenoval Pot prijateljstva okoli sveta, predstavil na sejmu Alpe Adria v Ljubljani. Pot ga bo iz domačih Slovenskih Konjic najprej vodila do nekaj slovenskih mest, ki so, poleg domačih Konjic, popotniku obljubila podporo. Prvi postanek bo v Žalcu, kjer se bo udeležil odprtja nove sezone Fontane piv, nato pa ga bo pot vodila do Radelj ob Dravi in Moravskih Toplic. Prvi daljši postanek bo v hrvaškem obmorskem mestu Biograd na Moru, kamor naj bi prispel 30. aprila. Tam se bosta s Carlitos in številnimi prijatelji iz Slovenije in Hrvaške udeležila Slovenskega vikenda, tradicionalnega večdnevnega dogodka, ki ga ob začetku poletne sezone pripravljajo ob podpori zgoraj omenjenih prijateljskih mest. Letos bodo med drugimi tam nastopili tudi priljubljeni Modrijani.

Predstavitve v Ljubljani so se udeležili številni predstavniki prijateljskih mest, pa tudi Lions kluba Konjice, ki Oliverju prav tako pomaga pri tem velikem podvigu, z njim pa so sodelovali tudi pri več dobrodelnih projektih.

Po prvomajskem odmoru na morju bo Oliver pot nadaljeval preko Balkanskega polotoka do turškega Carigrada. Kasneje gre čez Azijo, Avstralijo in Afriko nazaj do Evrope. Približno 30 tisoč kilometrov dolga pot bo trajala štiri ali več let. (NK)

