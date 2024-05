Oliver Tič po prvomajskem postanku v Biogradu na Moru danes nadaljuje pot okoli sveta

Na tradicionalnem Slovenskem vikendu v hrvaškem Biogradu na Moru je popotnik Oliver Tič iz Slovenskih Konjic odprl novo turistično sezono. V prijetno hrvaško mestece so prišli tudi konjiški godbeniki in številni drugi Konjičani, igrali so jim Modrijani, danes pa se popotnik s psičko Carlitos podaja nazaj na pot.

Popotnik Oliver Tič iz Slovenskih Konjic se je skupaj s številnimi Konjičani udeležil prireditve Slovenski vikend, se udeležil odprtja nove tržnice in tudi uradno odprl novo turistično sezono.

Popotnika so spremljali številni prijatelji s Konjiškega, predstavniki Lions kluba Konjice, vodja organizacijskega odbora Olijeva pot prijateljstva okoli sveta Tadej Slapnik, predsednik konjiških Lionov Emil Martinšek, konjiški podžupan Primož Poklič, vodja Konjiške atletske šole in Konjiškega maratona Anton Noner in drugi.

Glasbeno so dogajanje popestrili tudi člani Godbe na pihala Slovenske Konjice in Modrijani.

»Vzdušje je bilo zares neverjetno in nad vsemi pričakovanji, zato tudi precej čustveno. Ogromno ljudi je prišlo na Slovenski vikend, veliko od njih me pozna iz medijev in mi je želelo stisniti roko za srečno pot. Vesel sem, da je bilo tudi nekaj časa za druženje s prijatelji, ki so prišli iz Slovenskih Konjic. Kar s težkim srcem sem se minulo soboto poslovil od njih,« je občutke strnil Oliver, ki se danes znova podaja na cesto.

Drugo etapo poti po svetu s psičko zdaj nadaljuje proti Šibeniku do Splita, od koder so bo preko Međugorja podal do Mostarja in Sarajeva ter naposled preko Novega Sada in Beograda do Niša, kjer ga bodo pričakali prijatelji iz Slovenije in Srbije.

Vtise s Slovenskega vikenda je popotnik za naše medije strnil takole:

Daljši prispevek bo objavljen v četrtkovih NOVICAH.