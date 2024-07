OLI IN CARLITOS NA POTI: Na Balkanu je vse bolj ležerno, tudi njuna pot

Peš okoli sveta. Oliver Tič in njegova psička Carlitos sta že dobre tri mesece na poti. V naslednjih štirih letih želita prehoditi svet, trenutno pa se mudita (ali bolje: hladita) v srbskem Nišu, ki je Oliverju še posebej pri srcu.

Balkan in njegovi prebivalci so očarali tudi naša popotnika, saj sta si za pot po državah nekdanje Jugoslavije vzela nekaj več časa.

Predvsem pa sta Oli in Carlitos nekoliko daljši postanek v Srbiji naredila zaradi neznosne vročine, saj so v času našega pogovora temperature ponekod tudi presegle 40 stopinj Celzija.

1.800 kilometrov v 5 državah sta Oliver in Carlitos opravila v prvih 3 mesecih poti.

Oliju se tudi ne mudi preveč, saj se želi izogniti zelo visokim temperaturam na nadaljnji poti, to je po Turčiji, Iranu.

»Ljudje me sprašujejo, kako bom hodil po Afriki, če me vročina že zdaj moti. Zakaj se ne bi umaknil, če je to mogoče? Predvidevam, da se bom do Afrike tudi že bolje prilagodil višjim temperaturam,« pravi, ko ga pokličemo v Niš, srbsko mesto, ki mu je še posebej pri srcu, saj so tam korenine njegovega očeta. V Nišu ima veliko prijateljev in nekaj sorodnikov, tam pa sta popotnika iz Slovenskih Konjic postala tudi pravi medijski zvezdi.

Dobrodelnost in drevo prijateljstva

Znano je že, da Oliver rad pomaga drugim. S prijatelji je izpeljal že več dobrodelnih projektov in iz svoje kože ne more niti na tej poti. Tako je pred dnevi svojim bivanjem v Nišu obiskal tudi ustanovo Nurdor, nacionalno združenje staršev otrok, obolelih za rakom. V imenu Lions kluba Konjice jim je predal simboličen ček in zaželel vse dobro. Srce ga boli tudi, ko na poti sreča potepuške, lačne pse, zato pravi, da bo zanje v svojem vozičku vedno imel nekaj hrane.

Oliver je skupaj s člani Lions kluba Niš posadil drevo prijateljstva med Slovenijo in Srbijo, kar simbolizira povezanost in sodelovanje med državama. »Upam, da je to začetek lepe tradicije, s katero bomo utrdili prijateljstva po vsem svetu,« je dejal .

Pred njima še dolga pot!

Popotnika po odhodu iz Niša čakapešačenje čez Makedonijo, Grčijo in Turčije do Armenije, nato preko Gruzije do Irana, Pakistana, Indije, pa Vietnama, Laosa, Kambodže, Tajske, Malezije in Singapurja, od koder bosta poletela v Avstralijo. To celino bosta prečila od Melbourna do Pertha, nato poletela v Afriko, kjer bosta predvidoma preko 14 držav prispela nazaj v Evropo in se preko evropskih držav vrnila v Konjice. Načrtovana pot bo trajala okoli štiri leta, prehodila bosta približno 30 tisoč kilometrov in obiskala 35 držav.

Podprite Olija

Kdor ga želi podpreti na poti, nakazati kakšen evro, lahko to stori na: TRR: SI56 0400 1003 1507 529, NKBM, Oliver Tič, Grajska ulica 10, 3210 Slovenske Konjice.

(NK, Foto: Oliver Tič/Facebook)