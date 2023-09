Predpremiera filma Je kir ke riku? Poharska komedija to nedeljo v Slovenskih Konjicah

Najbolj pričakovani film v krajih pod Pohorjem, Je kir ke riku? Poharska komedija, to nedeljo s svečano predpremiero v Slovenskih Konjicah začenja pot po kinematografih.

Še nekaj dni nas ločuje do svečane predpremiere težko pričakovanega filma Je kir ke riku? Poharska komedija.

Prvo predvajanje, namenjeno predstavnikom medijev in povabljenim gostom, bo to nedeljo zvečer v Domu kulture Slovenske Konjice, teden dni kasneje pa bo v isti dvorani še javna premiera filma.

Presenečeni nad odzivom!

Ustvarjalci filma so presenečeni nad odzivom občinstva, saj so v kratkem času zapolnili vse prve napovedane projekcije v okoliških dvoranah. Idejni oče, režiser in producent filma Andrej Pratnemer je pred dnevi med gostovanjem na Radiu Rogla ocenil, da si bo film le v prvih dneh ogledalo okoli tri tisoč ljudi:

Nad odzivom je presenečen tudi režiser Denis Vengust,:

Da bodo film končno pokazali občinstvu, se prav tako veseli eden od glavnih igralcev in avtor filmske glasbe Uroš Steklasa:

Vstopnici za predpremiero tudi na Radiu Rogla!



Ustvarjalci filma so za poslušalce Radia Rogla pripravili presenečenje: skupaj z radijci bodo nekomu podelili dve vstopnici za svečano predpremiero filma, sicer namenjeno le medijem in povabljenim gostom.

Če želite vstopnici za čisto prvo predvajanje, odgovorite na preprosto vprašanje na www.radiorogla.si oziroma TUKAJ (kliknite).

Film si bo v prihodnjih tednih sprva mogoče ogledati v dvoranah na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem, nato ga bodo predvajali tudi na drugih območjih.

Ustvarjalci so zaradi velikega zanimanja že napovedali nove predstave in obljubljajo, da bodo film vrteli, dokler bo zanimanje. Vse informacije o terminih in vstopnicah najdete TUKAJ.

Daljši pogovor z ustvarjalci filma, tudi s kakšno anekdoto iz zakulisja snemanja na Svetem Jerneju, lahko preberete od jutri v novi številki lokalnega časopisa NOVICE. (NK)

