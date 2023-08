Poharska komedija, prvi celovečerni film v pohorskem narečju, čez mesec dni začenja pot po kinematografih

Poharska komedija, prvi celovečerni film v sočnem pohorskem narečju, čez mesec dni začenja pot po kinematografih.

Premiera težko pričakovanega filma z naslovom Je kir ke riku? bo 17. septembra v Slovenskih Konjicah. Vstopnice so ustvarjalci filma razprodali v manj kot eni uri, izkupiček pa bodo v celoti namenili ljudem, ki so jih prizadele nedavne poplave.

Kasneje v septembru in oktobru bodo film predvajali tudi v Ločah, Zrečah, Vitanju in Oplotnici. Tudi del izkupička teh projekcij bodo namenili dobrodelnosti, so sporočili ustvarjalci filma.

Film bo na ogled še: 23. 9. v Domu kulture Loče, 1. in 8. 10. znova v Domu kulture Slovenske Konjice, datume predvajanj v drugih krajih bodo še sporočili.

Spomnimo, da so Poharsko komedijo lani posneli na Svetem Jerneju. Pod vodstvom režiserja in producenta Andreja Pratnemerja so ga ustvarili srčni ljudje izpod Pohorja, ekipa ljubiteljskih igralcev, povsem prostovoljno in brez vsake finančne podpore. Napovednik filma je že objavljen na YouTubu, vidite ga lahko TUKAJ:

Utsvarjalci o vsebini filma

V idilično, na videz zaspano vasico pod Pohorjem, pride Ljubljančan, Gašper. Po dolgem času ga domov pripelje njegovo dekle, Ana. Njun obisk sprva vznemiri njeno tradicionalno kmečko pohorsko družino, očeta Franca, teto Treziko in sestrični Jolandi ter Klavdijo. Nato se nemir preseli še na Aninega bivšega fanta, klenega Pohorca, Toneta.

Gašper pooseblja vse, kar se Pohorcem upira, zato se ga sklenejo čim prej znebiti. Kako? Na veliko precej zabavnih načinov; med drugim ga izzovejo k posebni vaški iniciaciji, ki bi naj Gašperja »posvetila« v Pohorca. Jim bo uspelo? Ni videti, da jim bo, še posebej ne, ker se ceremonija spreobrne v nevaren nesporazum, pri katerem gre Gašperju celo za življenje.

Kako se bo zadeva razvila in kako mu bo pri tem pomagalo učenje pohorščine, boste izvedeli v novem celovečernem filmu, ki je posnet v pohorskem narečju. Da o zabavnih likih, ki zapletajo in odpletajo zgodbo, ne govorimo. Da imajo maslo, in to pristno pohorsko, na glavi vsi – od župnika do vaškega posebneža Luke – se pokaže v filmski zgodbi.

(NK)

