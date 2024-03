Popotnik Oliver Tič pred odhodom okoli sveta še na Golek in poslovilno zabavo

V petek, 5. aprila, se bo popotnik Oliver Tič iz Slovenskih Konjic s psičko Carlitos odpravil peš okoli sveta. Že ta konec tedna se mu lahko pridružimo na pohodu in poslovilni zabavi.

Le še teden dni ločuje konjiškega popotnika Oliverja Tiča – Olija Walkerja od dneva, ko se bo za več let poslovil od domačih Slovenskih Konjic. V petek, 5. aprila, bo s svojo psičko Carlitos peš krenil na Pot prijateljstva okoli sveta.

Oliverja že močno srbijo pete in pravi, da že komaj čaka, da bo znova na cesti, »v svojem naravnem habitatu«, je povedal za zadnjo številko lokalnega časopisa NOVICE.

»Čakajo me neverjetne pustolovščine in neizmerno se veselim, da bom po nekaj letih premora znova zaživel svoje sanje. Na cesti, na poti, neizmerno uživam. Takrat sem najbolj svoboden, in to je vse, kar potrebujem v življenju.«

Zadnje priprave so te dni na vrhuncu. Oprema, ki jo bo vzel s sabo na prvi del poti, je v glavnem že nared in preizkušena, te dni bodo Oliverjev voziček, ki ga na poteh potiska pred sabo, še nekoliko ojačali, da bo zdržal večletno hojo. Pred dnevom D, kot Oliver pravi dnevu odhoda, pa se mu ta konec tedna lahko pridružimo na pohodu in poslovilni zabavi.

Z Olijem na Golek in v MC Patriot

To soboto, 30. marca, se lahko Oliverju in Carlitos pridružimo na pohodu na Golek. Pohodniki se bodo zjutraj zbrali pri kavarni Črni kos na zreški tržnici. Na vrhu hriba sledi pogovor s popotnikom, dogodek pa bodo končali z brezplačnim golažem pri Črnem kosu. Ob tem bodo udeleženci popotnikov podvig lahko podprli s kakšnim prostovoljnim prispevkom.

Zvečer sokrajani in prijatelji Oliju pripravljajo poslovilno zabavo. Prijeten večer bodo preživeli v konjiškem MC Patriot, kjer mu bodo zaželeli varno in srečno pot. Ves izkupiček večera, to je ves denar, zbran od prodane pijače, bodo namenili za Olijevo potovanje.

Petkovo slovo na Radiu Rogla in Mestnem trgu

Oliver in Carlitos bosta tik pred odhodom vtise delila s poslušalci Radia Rogla, saj bosta le nekaj minut pred slovesom gosta Dobrega jutra Radia Rogla. S kakšnimi občutki se Oli podaja na pot, boste lahko slišali v petek, 5. aprila od 8. ure dalje.

Ob 9. uri pa lahko Oliverju in Carlitos v slovo pomahamo na konjiškem Mestnem trgu. “Skupaj se bomo spomnili njegovih prehojenih poti in ga za navdušenjem pozdravili na njegovi poti proti novim obzorjem. Naša podpora in dobre želje bodo Oliju v veliko oporo na njegovi izjemni poti okoli sveta,” je ob tem sporočil vodja projekta Olijeva pot prijateljstva okoli sveta Tadej Slapnik.

30 tisoč kilometrov hoda

Približno 30.000 kilometrov, več kot 30 držav in dobra štiri leta hoje čaka Oliverja in Carlitos na njuni Poti prijateljstva okoli sveta.

Pot ju bo iz Konjic najprej vodila do Žalca, Radelj ob Dravi in Moravskih Toplic. Na prvem delu poti bo vesel tudi družbe prijateljev, podpornikov, sokrajanov. Prvi daljši postanek bo v hrvaškem Biogradu na Moru, kjer se bosta s Carlitos in prijatelji v času prvomajskih praznikov udeležila slovenskega vikenda. Kasneje pot nadaljuje preko Evrope do Azije, prehodil bo Avstralijo in Afriko.

Takole je videti zemljveid njegove poti, ki jo je pozimi predstavil na sejmu Alpe Adria:

(NK)

