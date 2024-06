Novi predsednik uprave Uniorja je začel z delom

Novi predsednik uprave Uniorja Robert Vuga je včeraj začel z delom v zreški družbi.

»Prvi dan je zelo intenziven in obenem produktiven. Srečal sem se z vodstveno ekipo, saj bi rad bolje razumel delovanje podjetja, spoznal trenutno stanje in izzive.

Veselim se sodelovanja z vsemi zaposlenimi pri nadaljnjem razvoju podjetja. Funkcijo prevzemam z velikimi pričakovanji in jasnimi cilji,« je na svoj prvi delovni dan v novi službi med drugim povedal za Radio Rogla in časopis NOVICE.

V dvočlanski upravi Uniorja ostaja dosedanji član uprave Branko Bračko, je potrdil Vuga, prepričan, da bosta skupaj dobro delovala

