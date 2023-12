Robert Vuga, ki prihodnje leto prevzema vodenje zreškega Uniorja, v podjetju ne načrtuje revolucije, temveč evolucijo

Robert Vuga, ki prihodnje leto prevzema vodenje zreškega Uniorja, v družbi ne načrtuje revolucije, temveč evolucijo, je povedal v pogovoru za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla.

Na mesto predsednika uprave zreškega Uniorja junija prihaja izkušen ekonomist Robert Vuga, o čemer smo že poročali TUKAJ.

Po imenovanju je za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla pojasnil, zakaj se je odločil sprejeti to pomembno funkcijo, kje vidi največje poslovne izzive zreške družbe in kakšna bo njegova vizija vodenja Uniorja.

“Nimam stališča, da bi bilo treba v Uniorju začeti s kakšno revolucijo, je pa zagotovo potrebna intenzivna evolucija,” je dejal med drugim in poudaril, da bo med njegovimi prvimi nalogami zmanjšanje zadolženosti, ki Unior pesti že kar dolga leta. “Uprava pod vodstvom sedanjega predsednika Darka Hrastnika je na tem področju opravila že kar veliko delo, bo pa treba z določenimi konkretnimi ukrepi stanje še precej izboljšati.”

(N. K.)