Zreški Unior bo od junija 2024 vodil Robert Vuga, izkušen menedžer in oče 10 otrok

Zreški Unior bo od prvega junija prihodnje leto vodil izkušen menedžer Robert Vuga.

Na mesto predsednika uprave so ga člani nadzornega sveta soglasno imenovali na včerajšnji seji, potem ko je dosedanji predsednik uprave Darko Hrastnik sporočil, da se za novi mandat ne bo več potegoval.

Hrastniku se mandat izteče maja prihodnje leto, Vuga vodenje zreške družbe prevzema z junijem. Imenovan je za obdobje 5 let.

Robert Vuga je do včerajšnjega imenovanja na čelo Uniorja opravljal funkcijo predsednika in člana nadzornega sveta te zreške družbe, kamor je bil imenovan julija letos. Včeraj, še pred glasovanjem glede novega predsednika uprave, je z mesta prvega nadzornika odstopil, v odstopni izjavi pa pojasnil, da se je za to odločil, ker je kadrovska komisija sprejela sklep, da ga predlaga za predsednika uprave.

“Ker mora o moji kandidaturi nadzorni svet družbe odločati povsem neodvisno, menim, da ne bi zadoščalo, če bi se zgolj vzdržal glasovanja o lastnem imenovanju,” je zapisal. Dodal je, da želi s tem zagotoviti povsem neobremenjeno odločanje ostalih članov nadzornega sveta ter ohraniti lastno integriteto, kar bo ključno za njegovo nadaljnje delo.

Kdo je novi prvi mož Uniorja?

Gre za izkušenega ekonomista in menedžerja, ki je trenutno kot operativni direktor zaposlen v nemški skupini E.G.O., pred tem je vodil družbo ETA iz Cerknega, ki je prav tako del omenjene skupine. Diplomirani ekonomist je bil v več kot 25 letih poklicne poti na vodilnih položajih v različnih domačih in mednarodnih podjetjih, kjer je zasedal vodstvene položaje.

Kariero je izgradil v finančni skupini A1, kjer je bil zaposlen 14 let. Med leti 2009 in 2011 je bil kot direktor poslovne enote Tovorni promet zaposlen na Slovenskih železnicah, kasneje je bil vodstvu Adrie Airways. Kariero je naslednjih šest let nadaljeval v italijanskem orodjarskem pdojetju Sidertoce, od koder je marca 2019 prišel na čelo Ete, je navedeno v njegovem življenjepisu na omrežju LinkedIn.

Robert Vuga je sicer doma v bližini Ljubljane in je oče 10 otrok. Več kot 30 let je poročen z Vido Vuga. (NK)