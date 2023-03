Naj osebnost NOVIC 2022 je Andrej Pratnemer, režiser iz Slovenskih Konjic

Naj osebnost NOVIC minulega leta je režiser in producent Andrej Pratnemer iz Slovenskih Konjic.

Bralci lokalnega časopisa NOVICE so odločili: naj osebnost NOVIC minulega leta je Andrej Pratnemer. Bralci časopisa so v sklopu izbora Naj osebnost NOVIC letos prav njemu med devetimi kandidati namenili največ glasov.

Ustvarjalci lokalnega časopisa NOVICE (urednik NOVIC Aleš Mrzdovnik, direktorica medijske hiše Novice Slavica Oblak, urednica Radia Rogla Valerija Motaln in drugi sodelavci NOVIC) so mu priložnostni kristal izročili na popoldanski slovesnosti v prostorih naše medijske hiše.

Ob prejemu naziva ‘naj osebnost NOVIC 2022’ je Andrej Pratnemer povedal:

V prihodnjih dneh bodo pri lokalnem časopisu NOVICE razglasili še prejemnika priznanja za življenjsko delo po izboru uredništva.

Posnel že blizu 300 videospotov, končuje Poharsko komedijo

Andrej Pratnemer, režiser, snemalec in producent, je posnel že skoraj 300 videospotov za različne glasbene skupine in posameznike. Ukvarja se tudi s snemanjem oglasov in promocijskih videov, snemal pa je tudi poroke in druge svečane dogodke.

Z vsakim posnetim projektom je Andrej Pratnemer rasel in zorel kot snemalec, režiser, producent, pred kratkim pa se je odločil, da bo posnel tudi svoj prvi celovečerni film.

Tako je nastal film Poharska komedija, ki so ga posneli na Svetem Jerneju. Snemanje je trajalo 15 snemalnih dni, kar so opravili v štirih mesecih, Pratnemerju pa je k sodelovanju uspelo pritegniti ekipo več kot 25 igralcev in statistov. Film je trenutno v montaži, dodati mu je treba še glasbo, nakar bo predvidoma konec leta na ogled najprej v domačih kinematografih, kasneje pa še na televiziji. (N. K.)

