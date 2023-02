Kdo bo ‘Naj osebnost NOVIC’? Bralci že lahko glasujejo za eno od devetih osebnosti

Časopis NOVICE bo tudi letos podelil naziv ‘Naj osebnost NOVIC’.

Na osnovi predlogov bralcev časopisa so izbrali devet kandidatov, ki so bili največkrat predlagani. Bralci časopisa bodo lahko z glasovnicami, objavljenimi v lokalnem časopisu NOVICE ali na spletnem portalu osebnost.eu, glasovali za kandidata, ki je z dejanji in osebnostnimi lastnostmi na svojem področju letos na vas naredil največji vtis. Glasovati je možno do vključno 26. februarja, do polnoči.

Poleg »naziva« ‘Naj osebnost NOVIC 2022’ bomo podelili še priznanje NOVIC za življenjsko delo. Prejemnika tega priznanja bo izbralo uredništvo NOVIC po svoji presoji.

Kdo so kandidati?

Dr. Dominik Kobold, Anton Noner, Cveto Štefanič, Ilona Stremecki, Oliver Tič, Neža Pavlič Brečko, Andrej Pratnemer, Nada Fink in Tim Gošnjak.

Dr. Dominik Kobold, direktor Centra Noordung

Kot direktor zavoda je leta 2019 izvedel prenovo vsebin, celostne grafične podobe ter ponudbe zavoda. Rezultati so se pokazali v dvigu obiska na 15.000 oseb in več, ki se ohranja skozi vsa leta.

V sklopu prenove so v ponudbo zavoda dodali ‘Umetnost znanosti kozmologije’, kjer izpostavljamo ključne osebe in obdobja raziskovanja vesolja, od prazgodovine do novega veka. Sledi prenovljena razstava o Hermanu Potočniku Noordungu in njegovih sodobnikih, razstavni niz pa se zaključi s predstavitvijo misterioznega vesolja. Nadgrajuje se razstava Slovenija v vesolju in razstava V obzorjih kozmosa. Kot zaključek razstavnega dela pa še umetniška multimedijska instalacija Potovanje v vesolje zavesti …

Dr. Dominik Kobold sicer mesto direktorja zavoda zapušča v februarju.

Anton Noner, predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona

Ima največ zaslug, da so atletiko v Slovenskih Konjicah oz. Dravinjski dolini povzdignili na mesto, ki ji kot kraljici športa tudi pripada. Ustanovil je Konjiško atletsko šolo (KAŠ), pred desetimi leti pa skupaj s svojo ekipo organiziral tudi 1. Konjiški maraton. Maraton z dušo, katerega predsednik organizacijskega odbora je, je lani doživel jubilejno deseto izvedbo. Velik dosežek je tudi, da je v teh letih velika večina prebivalcev Dravinjske doline vzela maraton za svojega in z njim vse bolj živi, in to ne zgolj na dan dogodka.

Anton Noner je zelo povezovalna osebnost – v projekt maratona je vključil neverjetno število sodelujočih: prostovoljcev, glasbenikov, plesalcev, pokroviteljev …

Cveto Štefanič, predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice

Turistično društvo, ki ga je pred kratkim prevzel, je lani praznovalo 90 let obstoja, kar so tudi dostojno obeležili.

Društvo je pod njegovim vodstvom spet bolj dejavno, v svoje delo vključujejo številna druga društva in posameznike. Ne povezujejo se le s turističnimi društvi, temveč tudi z društvi , ki gojijo različne dejavnosti, od pevskih, folklornih, likovnih, zeliščarskih, rokodelskih, zgodovinskih, pohodniških in še bi lahko naštevali. Začeli so tudi s številnimi novi projekti: ukvarjajo se s proučevanjem rimske kulture, saj je znano, da je skozi Slovenske Konjice potekala rimska cesta. So tudi pobudnik akcije Več sonca v Dravinjski dolini in svetu, s katero se trudijo v naše kraje vnesti več optimizma – tudi s sajenjem sončnic in ustvarjanjem na temo sončnic.

Ilona Sermecki, promotorka turizma

Konec leta 2021 je vodenje Slovenske turistične organizacije (STO) prevzela Ilona Stermecki iz Oplotnice. Takoj se je soočila s ključnimi izzivi za okrevanja turizma po dveletni pandemiji.

Njena prva ključna naloga je bila sprejem programa dela STO za leti 2022 in 2023. Program dela so v sodelovanju s turističnim gospodarstvom in destinacijami, produktnimi združenji in resornim gospodarskim ministrstvom pripravili s ciljem čim hitrejšega okrevanja in krepitve turizma po pandemiji.

Pravi, da je posebej ponosna na to, da je v sodelovanju z ekipo podjetja Pohorje turizem Slovenska Bistrica prepoznala prednosti delovanja v lokalnem okolju. Leta so se namreč zelo aktivno vključili v razvoj Turistične destinacije Rogla-Pohorje in so v sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami bili pri tem zelo uspešni.

Oliver Tič, svetovni popotnik

Prehodil je 15 držav in 25.112 kilometrov in v 993 dneh prišel na cilj. “Potrebuješ samo vero in ti bo uspelo,” je v zapisal objavi na Facebooku ob prihodu v Deadhorse na skrajnem severu Aljaske.

Oliver je bil v tem času odličen ambasador naših krajev. S svojo preprostostjo in realnim pogledom na življenje je promoviral Slovenske Konjice in Slovenijo nasploh.

Najlepša izkušnja, ki se je usedla tudi v srca njegovih sledilcev na družabnih omrežjih pa je bila posvojitev psičke Carlitos, ki je z njim prehodila dobršen del poti in ga je spremljala v dobrem in hudem. Tako sta bila skupaj v vetru, mrazu, v vročini, pa tudi med dobrimi ljudmi, ki jih je Oliver srečeval na vsej svoji poti.

Oliverju do Konjičani priredili res prisrčen sprejem, ko se je vrnil nazaj v domovino. Zdaj pa že snuje nove narte za naslednji pohodniški podvig – zdaj načrtuje še drznejši izziv – s Carlitos gresta naslednje leto peš okoli sveta. Okoli 25.000 kilometrov jima bo spet vzelo približno 4 leta.

Neža Pavlič Brečko, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je od leta 2003, ko je bil uradno ustanovljen, skupaj z mladimi generacijami prehodil dolgo pot. Že več kot desetletje se po kakovosti uvršča v sam vrh mladinskih centrov v Sloveniji. Letošnje leto se je center, ki ga vodi Neža Pavlič Brečko, glede na število pridobljenih točk in posledično odobrenih sredstev za dve leti na Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, ki ga razpisuje Urad RS za mladino, umestil na drugo mesto v državi. Vseh organizacij iz Slovenije, ki so se prijavile za programska sredstva ‘mladinski centri’, je bilo 65.

Letos so v sodelovanju z nekaterimi drugimi organizacijami razvili digitalno orodje najdi.se. S tem orodjem želijo pomagati mladim, ki se soočajo s težavami na področju duševnega zdravja. Izvedli so tudi številne druge projekte, ki pomagajo mladim.

Andrej Pratnemer, režiser

Andrej Pratnemer, režiser, snemalec in producent iz Slovenskih Konjic, je posnel že več kot 200. videospotov za različne glasbene skupine in posameznike. Ukvarja se tudi s snemanjem oglasov in promocijskih videov, snemal pa tudi poroke in druge svečane dogodke.

Z vsakim posnetim projektom je Andrej Pratnemer rasel in zorel kot snemalec, režiser, producent, pred kratkim pa se je odločil, da bo posnel tudi svoj prvi celovečerni film. Tako je nastal film, Poharska komedija, ki so ga posneli na Svetem Jerneju. Snemanje je trajalo 15 snemalnih dni, kar so opravili v štirih mesecih, Pratnemerju pa je k sodelovanju uspelo pritegniti ekipo več kot 25 igralcev in statistov. Film je trenutno v montaži, dodati mu je treba še glasbo, nakar bo predvidoma konec leta na ogled najprej v domačih kinematografih, kasneje pa še na televiziji.

Nada Fink, gostinka

Nada Fink vodi Gostinstvo Fink. Za lačne Konjičane in druge goste skrbijo že 30 let, kar so obeležili v lanskem letu z večjim praznovanjem.

Po besedah Nade Fink si v prvi vrsti želijo, da pri njih ljudje čutijo domačnost. To jim kot kaže tudi uspeva, saj se gostje k njim radi vračajo. Pri njih šteje vsak obisk, vsakega gosta so veseli. Veseli so, da imajo veliko rednih gostov, ki so že postali tudi njihovi prijatelji, pa tudi obiskovalcev, ki se pri njih ustavijo kot obiskovalci Slovenskih Konjic. Trenutno imajo zaposlenih okoli 20 ljudi.

Nada je tudi duša Gostinstva Fink. S svojo prijaznostjo in storitvami očara še tako zahtevne goste.

Tim Gošnjak, triatlonec

Triatlonec Tim Gošnjak iz Zreč je tekmovalno leto sklenil z dvema zmagama na Hrvaškem. Najboljši je bil na tekmi Ocean Lava Vrsar, kjer je postal še državni prvak v srednjem triatlonu (1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja, 21 km teka). Pred tem je prišel kot prvi v cilj tudi na preizkušnji ‘Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč’. Leto 2022 je bilo za Zrečana prelomno tudi zato, ker je prvič startal med PRO tekmovalci. Ob svojem debiju v omenjeni konkurenci je na Kanarskih otokih zasedel šestnajsto mesto.