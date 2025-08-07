Iz konjiškega Mini živalskega vrta ušel serval, če ga opazite, obvestite lastnike

Serval, ki so ga te dni v okolici Slovenskih Konjic opazili nekateri občani, je ušel iz konjiškega živalskega vrta Mini zoo land, so nam potrdili lastniki. Če bi to afriško divjo mačko, ki ni nevarna ljudem, opazili, nemudoma obvestite Mini zoo land.

Lastnik Mini živalskega vrta Peter Polegek je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE potrdil, da je serval, ki so ga v zadnjih dneh večkrat opazili v okolici Slovenskih Konjic, pred dobrim tednom dni ušel iz njihovega živalskega vrta.

Poudarja, da čeprav gre za divjo mačko, le-ta ni nevarna ljudem, vendar kljub temu previdnost ne bo odveč. Žival je namreč zagotovo zelo prestrašena.

Kdor bi servala opazil, naj o lokaciji, kjer je bil viden, nemudoma obvesti Mini zoo land na telefon 064 182 478 ali policiste.

Zjutraj so servala opazili na območju Perovca v bližini avtoceste:

Foto: Igor Hribernik

Kaj se je zgodilo?

Polegek je povedal, da je dober teden dni nazaj v večernih urah zaposlena hranila tri servale, ki zadnja štiri leta bivajo v njihovem živalskem vrtu. Pri tem se je enemu hrana zataknila v požiralniku.

Zaposlena je želela živali pomagati, jo po potrebi peljati k veterinarju, zato jo je želela ujeti z zanko, a se je pri tem mačka zelo vznemirila, preskočila in delno preplezala ograjo, ki jo sicer varuje tudi ‘električni pastir’, in ušla iz območja živalskega vrta. Način, na katerega je skrbnica želela ujeti servala, ni bil najbolj spreten, pravi Polegek, saj se je žival pri tem dodatno prestrašila in pobegnila.

Serval naj bi se odtlej večino časa zadrževal v bližini živalskega vrta, na koruznem polju kakšnih 100 metrov proč, pred dnevi pa so ga opazili tudi nekaj kilometrov dlje, to je v bližini avtocestne baze v Draži vasi in na območju konjiškega odlagališča za odpadke. Zaposleni ga skušajo ujeti s pomočjo živolovk (kletk, ki se zaprejo, ko vanjo vstopi žival), a jim doslej to še ni uspelo.

Kaže, da se želi serval vrniti ‘domov’, saj so ga zapsoleni sinoči opazili ob ograji živalskega vrta. Vrgli so mu kos mesa in znova nastavili živolovko, a se ni ujel. Lastnik je prepričan, da se bo žival nocoj znova skušala vrniti domov, tudi zato, ker je sinoči dobila hrano. Danes ga bodo skušali ujeti še na kak drug način, če jim to ne bi uspelo, pa ga bodo skušali s pomočjo konjiških veterinarjev uspavati in tako vrniti v domačo kletko.

Ne lovite ga, temveč pokličite

»Kletka, v kateri bivajo servali, je narejena po vseh potrebnih standardih. Ob rednih nadzorih, ki jih imamo v živalskem vrtu, tudi inšpektorji niso imeli nobenih pripomb,« poudarja Peter Polegek in dodaja, da servali pri njih bivajo že štiri leta in doslej niso skušali pobegniti, saj načeloma za to nimajo interesa.

»Naši servali so udomačeni, vajeni ljudi. Vsak večer jih hranimo v kletki, hodimo med njimi, jih božamo in niso agresivni,« pravi Polegek in dodaja, da jo ljudje kljub temu naj ne skušajo ujeti ali božati, če bi jo opazili, temveč naj obvestijo živalski vrt na zgoraj zapisano telefonsko številko.

Polegek zagotavlja, da je v njihovem živalskem vrtu poskrbljeno za varnost, izvajajo se redni inšpekcijski nadzori, vsa bivališča pa so v skladu s standardi. Kljub temu, da bivališče servalov po standardih ne potrebuje mrežne strehe, v Mini zoo landu zdaj razmišljajo, da jo bodo namestili.

Seznanjeni tudi policisti

Z dogodkom so seznanjeni tudi na Policijski postaji Slovenske Konjice, saj so v zadnjih dneh prejeli nekaj klicev občanov, ki so servala opazili. Zbrali so obvestila, a živali niso izsledili. Tudi policisti svetujejo, da naj tisti, ki žival opazijo, obvestijo lastnike oziroma Policijsko postajo Slovenske Konjice.

UVHVVR: servala ni dovoljeno imeti doma!

Za pobeglo lastniško žival je sicer odgovoren lastnik oziroma skrbnik živali, ne glede na to, ali je oseba dejanski lastnik ali zgolj skrbi za žival, so za Radio Rogla in NOVICE sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

“Serval spada med nevarne živali, ki jih ni dovoljeno imeti v zasebni lasti brez posebnega dovoljenja. Dovoljenje za imetništvo take živali lahko pridobi živalski vrt, raziskovalna ustanova, ne pa običajna fizična oseba. Tudi če je žival rojena v ujetništvu, ne šteje kot domača žival,” so poudarili

“Kar zadeva ravnanje občanov, UVHVVR svetuje, naj se živali ne približujejo, je ne lovijo, hranijo ali fotografirajo od blizu. Ohraniti je treba varno razdaljo, saj je serval lahko prestrašen in nepredvidljiv.

Občani naj o pojavu živali obvestijo pristojne službe: občinsko redarstvo, lokalno policijo, zavetišče za živali, če je žival videti udomačena ali poškodovana, veterinarsko ambulanto ali veterinarsko inšpekcijo. Zabeležijo naj lokacijo in čas opažanja, kar bo pomagalo službam pri iskanju živali,” so še dodali.

To ni prvič

To ni prvi pojav mačke te vrste na Konjiškem, pred dvema letoma je serval s pojavljanjem kar nekaj dni zbujal pozornost slovenske javnosti, a tedaj ni ušel iz konjiškega živalskega vrta.

Žival ni nevarna

Kot so že pred dvema letoma povedali na Veterinarski postaji Slovenske Konjice, ta divja mačka ni nevarna za ljudi, da se prehranjuje z glodalci, zato jo je ob srečanju najbolje ignorirati oziroma obvestiti veterinarsko postajo ali policijo.

Gre za srednje veliko mačko z dolgimi tacami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi, na zelo hiter pogled je podobna risu. Te mačke so odlični plezalci in plavalci, najbolj pa jih poznamo kot odlične tekače. Skočijo lahko tudi do tri metre visoko.

Mačka ni nevarna za ljudi, veterinarji povedo, da se prehranjuje z glodalci, zato jo je ob srečanju najbolje ignorirati oziroma obvestiti pristojne službe: veterinarsko postajo ali lokalno policijo, v tem primeru Mini zoo land.

(Nina Krobat)

