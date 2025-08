Konjiško: spet opazili servala

Včeraj naj bi v bližini Slovenskih Konjic na Prežigalu znova opazili servala, afriško divjo mačko. To ni prvi pojav mačke te vrste na Konjiškem, pred dvema letoma je serval s pojavljanjem kar nekaj dni zbujal pozornost slovenske javnosti.

Gre za srednje veliko mačko z dolgimi tacami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi, na zelo hiter pogled je podobna risu. Te mačke so odlični plezalci in plavalci, najbolj pa jih poznamo kot odlične tekače. Skočijo lahko tudi do tri metre visoko.

Mačka ni nevarna za ljudi, veterinarji povedo, da se prehranjuje z glodalci, zato jo je ob srečanju najbolje ignorirati oziroma obvestiti veterinarsko postajo ali lokalno policijo.

Na Konjiškem naj bi sicer bilo kar nekaj znanih lastnikov divje mačke serval, tovrstno mačko imajo tudi v Zoo Landu. Pred dvema letoma pobegli maček ni bil njihov, na današnje naše vprašanje o morebitnem lastništvu, odgovor še čakamo.

