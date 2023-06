Slovenske Konjice: opazili afriško divjo mačko

V bližini Slovenskih Konjic (na Goliču) so med vikendom opazili servala, afriško divjo mačko. Gre za srednje veliko mačka z dolgimi tacami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi, na zelo hiter pogled je podobna risu.

Kot so nam povedali na Veterinarski postaji Slovenske Konjice, so ljudje klicali tudi njih in jim povedali, da so videli tovrstno mačko, vendar Veterinarska postaja sama ne tu ne more ukrepati. So nam pa povedali, da mačka ni nevarna za ljudi, da se prehranjuje z glodalci, zato jo je ob srečanju najbolje ignorirati. Na njih se tudi ni obrnil lastnik te mačke, ki je tako za zdaj še neznan.

Pred dobrima dvema letoma je pobegli serval slovenskih lastnikov kar tri mesece postopal po Hrvaškem, nato pa so ga hrvaški veterinarji ujeli in vrnili slovenskim lastnikom.

Objave z družabnih omrežij: