Konjiško: serval še vedno tu (odziv policije in veterine)

V bližini Slovenskih Konjic (na Goliču) so med vikendom opazili servala, afriško divjo mačko. V ponedeljek so ga videli še v Tepanju, v neposredni bližini hiš. Pojav mačke, ki je zaenkrat (ob zaključku redakcije torek dopoldne) nihče ne išče, je zbudil veliko zanimanja.

Gre za srednje veliko mačko z dolgimi tacami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi, na zelo hiter pogled je podobna risu. Te mačke so odlični plezalci in plavalci, najbolj pa jih poznamo kot odlične tekače. Skočijo lahko tudi do tri metre visoko.

Veterinarji: mačka ljudem ni nevarna

Kot so nam povedali na Veterinarski postaji Slovenske Konjice, so ljudje klicali tudi njih in jim povedali, da so videli mačko, vendar Veterinarska postaja sama tu ne more ukrepati. So pa povedali, da mačka ni nevarna za ljudi, da se prehranjuje z glodalci, zato jo je ob srečanju najbolje ignorirati. Na njih se tudi ni obrnil lastnik te mačke, ki je tako za zdaj še neznan.

Na Veterinarski postaji še ocenjujejo, da se bo mačka skušala sama vrniti domov, sicer jo bo treba odloviti.

Policisti: če jo srečate, pokličite nas

Občani so v nedeljo zvečer poklicali tudi na konjiško policijsko postajo, kjer so povedali, da so policisti pregledali ožjo in širšo okolico, vendar živali niso izsledili. “V takšnih primerih Policija obvesti pristojno ministrstvo za okolje in prostor,” so pojasnili na PU Celje in dodali, da se njihove dejavnosti glede iskanja mačke nadaljujejo.

Na PU Celje svetujejo, da občani, če vidijo to mačko obvestijo Policijo, ki bo poskrbela za obveščanje pristojnih služb in v sodelovanju z njimi poskrbela, da se žival umakne na varno iz okolja.

V Slovenskih Konjicah sicer divja mačka serval živi v Zoo Landu, vendar je njihova mačka doma. Tudi ostali znani lastniki tovrstne mačke na Konjiškem so zatrdili, da so njihove mačke doma.

Pred dobrima dvema letoma je pobegli serval slovenskih lastnikov kar tri mesece postopal po Hrvaškem, nato pa so ga ujeli in vrnili slovenskim lastnikom.

V Sloveniji lastništvo tovrstnih mačk še ni prepovedano, se pa pripravlja tovrstna zakonodaja. Vrednost mačke serval, ki je zaradi svoje lepote zelo iskana, se giblje med tri in deset tisoč evrov.



V ponedeljek so servala opazili tudi v Tepanju. Foto te in naslovne slike: Miha Kočnik