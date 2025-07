Vodenje zreške turistične družbe Unitur prevzema novi izvršni direktor Tadej Ružič

Vodenje zreške turistične družbe Unitur jeseni prevzema novi izvršni direktor Tadej Ružič.

Po poročanju Vestnika bo funkcijo izvršnega direktorja v zreškem Uniturju prevzel pomurski menedžer Tadej Ružič.

Ružič, po izobrazbi pravnik, ima precej izkušenj z vodenjem podjetij: bil je predsednik uprave gradbenega podjetja Pomgrad, vodil je Komunalo Murska Sobota, od leta 2016 je izvršni direktor podjetja Medicop. Je tudi predsednik razvojnega sveta pomurske regije.

Informacije, da na čelo Uniturja prihaja novi izvršni direktor, lastniki zreške družbe za Radio Rogla in NOVICE še niso potrdili. Delo izvršne direktorice je od leta 2017 sicer opravljala Barbara Soršak, ki je na spletnih straneh Uniturja zdaj navedena kot direktorica te družbe.

Zreški Unitur, ki je od maja v lasti sklada družbe Advance Capital Partners, je lani in v prvem polletju tega leta sicer ustvaril najboljše poslovne rezultate v svoji zgodovini. Prihodke od prodaje so lani povečali za 7 odstotkov, v prvi polovici tega leta pa so obseg poslovanja okrepili še za dodatnih 11 odstotkov. (NK)

