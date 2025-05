Prodaja zreškega Uniturja je uradno zaključena

Zreška turistična družba je zdaj tudi uradno v lasti sklada Advance Capital Partners.

Prodajni postopek družbe Unitur je zaključen, novi 100-odstotni lastnik družbe Unitur je zdaj tudi uradno slovenski sklad Advance Capital Partners.

Iz Uniturja so sporočili, da so z dosedanjim delom postavili trdne temelje poslovanju družbe, spremembo lastništva pa razumejo predvsem kot začetek novega poglavja v razvoju Rogle in Term Zreče. “Novi lastniški okvir nam omogoča dodaten zagon in odpira vrata novim naložbam, izboljšavam in še tesnejšemu povezovanju z okoljem, v katerem delujemo. Pred nami so priložnosti, ki bodo podjetju omogočile, da postane še bolj učinkovito, inovativno in konkurenčno,” so prepričani v Uniturju, kjer poudarjajo, da hrbtenica podjetja šer naprej ostajajo zaposleni, “saj so njihova zavzetost, strokovno znanje in predanost tisti ključni dejavniki, zaradi katerih je Unitur uspešen. Vloga zaposlenih bo še naprej nepogrešljiva pri uresničevanju smelih načrtov, ki jim sledimo, in optimističnih ciljev, ki jih želimo uresničevati tudi v prihodnje.”

Verjamejo, da bo Unitur skupaj z novimi lastniki tudi v prihodnje zagotavljal stabilno, varno in spodbudno delovno okolje za vse zaposlene, hkrati pa bo zaupanja vreden poslovni partner. “S tem bomo še naprej izpolnjevali našo zavezo razvoju v skladu z začrtano strategijo ter ohranjanju prepoznavnosti in ugleda, ki smo ju zgradili v regiji in širše.”

Odziv novih lastnikov: razvijati želijo zimski in letni turizem

Iz družbe Advance Capital Partners so sporočili, da so po izpolnitvi vseh odložnih pogojev in pridobitvi soglasij pristojne agencije za varstvo konkurence uspešno zaključili prevzem družbe Unitur.

“Specialni investicijski sklad, s katerim upravlja Advance Capital Partners, je tako postal 100-odstotni lastnik ene izmed največjih slovenskih turističnih družb, poleg plačila kupnine pa je prevzel tudi finančne obveznosti Uniturja,” so danes sporočili preko svojih spletnih strani.

Član uprave Matej Runjak je povedal, da je Unitur prva naložba sklada na področju turizma, njihovi načrti pa so smeli in usmerjeni v razvoj tako zimskega kot tudi letnega turizma.

“V podjetju so že pred leti prepoznali, da bodo morali za dolgoročno uspešno delovanje okrepiti ponudbo, ki bo goste privabila tudi v spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih, saj bodo le tako lahko dosegli zadostno zasedenost kapacitet ter zagotovili stabilno in predvidljivo okolje za zaposlene. Zagotovo bo velik izziv, kako razviti Roglo in Zreče v celoletno destinacijo, ki bo lahko v kateremkoli letnem času ponudila širok nabor aktivnosti za različne vrste gostov. A prepričan sem, da ima Unitur odličen potencial za razvoj smučarskega, zdravstvenega, pustolovskega in wellness turizma, ki je bil doslej zgolj premalo izkoriščen.

Z Advance Capital Partners je Unitur zdaj dobil finančno močnega in razvojno usmerjenega lastnika. Naš cilj je izboljšati obstoječo ponudbo in razviti dodatne komplementarne storitve na Rogli in v Zrečah, ki bodo privabile večje število domačih in tujih gostov,« je napovedal Runjak.

(NK)

1 od 4

Preberite tudi: