Unitur: Kdo je predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak?

Zreški Unior je turistično družbo Unitur prodal slovenskemu skladu Advance Capital Partners. Da so dogovor podpisali, so naznanili včeraj, o višini kupnine pa niso poročali. Znano je, da bo investicijski sklad prevzel tudi Uniturjeve finančne obveznosti. Transakcija bo predvidoma končana v poletnih oziroma jesenskih mesecih, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence.

Kdo je predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak, ki je javnost nagovoril ob podpisu dogovora. Na njihovi spletni strani beremo, da ima več kot dve desetletji izkušenj v gospodarstvu, finančni industriji in na kapitalskih trgih.

V svoji karieri je aktivno vodil implementacije novih poslovnih modelov v podjetjih, večje število prevzemov in združitev ter izpeljal konsolidacijo v širokem spektru dejavnosti.

Z implementacijo novih poslovnih modelov, organsko rastjo podjetij, prevzemi in izkoriščanjem medsebojnih sinergij je zgradil vodilne igralcev v svojih panogah, ki so bili v zadnjem koraku tudi uspešno prodani strateškim vlagateljem, navajajo v Advance Capital Partners.

Aleš Škerlak se je kmalu po začetku svoje kariere se je pridružil investicijski družbi Publikum, kjer je hitro napredoval in po le enem letu postal direktor za finance in računovodstvo ter prevzel funkcijo prokurista. Že v tem času je postavil temelje za izgradnjo največje slovenske nebančne skupine, saj je hitro uvidel, da mora v skupini na eni strani na novo razviti dejavnost privatnega bančništva in upravljanja premoženja, na drugi strani pa s prevzemi sorodnih podjetij okrepiti prisotnost in tržno moč podjetja. Prav ta strategija je Publikumu zagotovila vstop na področje upravljanja investicijskih skladov. Po združitvi treh vodilnih finančnih skupin v ALTA Skupino je Škerlak postal njen glavni izvršni direktor, pod njegovim vodstvom pa je skupina osvojila vodilni položaj na področju borznega posredništva, izdaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, upravljanja premoženja in prevzemnih aktivnosti. V zadnji fazi razvoja ALTE je Škerlak uspešno izpeljal tudi prodajo obeh dejavnosti skupine strateškima partnerjema, obe prodaji pa še danes veljata za eni izmed največjih transakcij v dejavnosti.

Sočasno s prodajo ALTA Skupine je Škerlak soustanovil Adventuro Investments in postal njen solastnik ter glavni izvršni direktor. V okviru Adventure Investments je vodil eno izmed najbolj kompleksnih združitev v Sloveniji, s prevzemom in združitvijo prek deset samostojnih turistično-prevozniških podjetij pa je bila ustanovljena Skupina Nomago, v katero so leta 2022 vstopile tudi Slovenske železnice.

Škerlak je vodil tudi prevzem največjega slovenskega trgovca z zabavno in uporabno elektroniko Big Bang in hrvaške trgovske družbe Sancta Domenica. Big Bang je danes vodilni trgovec s potrošniško elektroniko v regiji in eden izmed največjih igralcev na področju spletne prodaje, svoje delovanje pa aktivno širi tudi v druge države v regiji. V Big Bang in Big Partner, na katerega so bili oddeljeni veleprodajni in distributerski posli, je Škerlak predsednik svetovalnega odbora.

Podobno zgodbo Škerlak ustvarja tudi v družbi Margis, v katero sta se združili 2 uspešni IT podjetji in ki je danes vodilno slovensko IT podjetje za digitalizacijo poslovanja. Škerlak že od leta 2018 opravlja funkcijo predsednika svetovalnega odbora družbe Margis, v tem času pa se je obseg poslovanja podjetja povečal za več kot 140 odstotkov.

V zgolj osmih letih je Adventura Investments pod njegovim vodstvom postala ena izmed največjih in najuspešnejših slovenskih poslovnih skupin, podjetja v skupini Adventura Investments pa imajo skupno skoraj 2000 zaposlenih in ustvarijo prek 400 milijonov evrov prihodkov., še pišjeo na spletni strani.