UNIOR Zreška družba letos z več kot 7 milijoni evrov čiste izgube

Kot smo to jesen že večkrat poročali, zreški Unior letos posluje s precejšnjo izgubo. Zdaj so prestavili konkretnejše številke: v prvih devetih mesecih tega leta je zreška družba beležila več kot sedem milijonov evrov čiste izgube. Še lani tak čas so ustvarili pol milijona čistega dobička.

Že konec avgusta so iz Uniorja sporočili, da imajo letos veliko težave, zato so začeli s korenito reorganizacijo poslovanja, vrsto varčevalnih ukrepov in zniževanjem števila zaposlenih.

Zdaj pa so v medletnem poslovnem poročilu prvič predstavili še konkretnejše številke: od januarja do konca septembra letos so na ravni družbe ustvarili dobrih 148 milijonov evrov prihodkov, kar je za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Do konca septembra so beležili 7,1 milijona evrov čiste izgube, medtem ko so še lani ustvarili pol milijona evrov čistega dobička.

Na ravni celotne Skupine Unior so v prvih devetih mesecih leta dosegli skoraj 220 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, to obdobje pa so zaključili s 400.000 evrov čiste izgube. Še lani tak čas so imeli 6,3 milijona evrov čistega dobička.

Razlogi za slabe rezultate so predvsem manjši obseg poslovanja v dejavnostih ročnega orodja in strojegradnje ter višji stroški dela in financiranja, so sporočili iz Uniorja in dodali, da na poslovanje negativno vplivajo slabše razmere v avtomobilski industriji.

