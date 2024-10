Unior: zmanjšujejo število zaposlenih, naslednji teden tudi zbor delavcev

Kot smo v zadnjih tednih že večkrat poročali, v zreškem Uniorju zaradi slabih poslovnih rezultatov uvajajo vrsto varčevalnih in optimizacijskih ukrepov.

Med njimi je tudi zmanjševanje števila zaposlenih na določenih področjih. Iz Uniorja so včeraj sporočili, da pri tem intenzivno komunicirajo z zaposlenimi in iščejo rešitve tako za podjetje kot zaposlene. Najprej bodo spodbujali mehke pristope, kot so iztek pogodb za določen čas in upokojitve.

Izjema je 29 zaposlenih iz obrata Stari trg, ki ga zapirajo in so že prejeli odpovedi. V Uniorju so poudarili, da so vsi ukrepi usmerjeni v izboljšanje trenutnih poslovnih rezultatov in da so nujni za obstoj podjetja ter nadaljnjo rast.

Načrt sprememb so te dni že predstavili tudi nadzornemu svetu družbe, in to vključno s prevetritvijo ekonomske upravičenosti posameznih dejavnosti družbe. Nadzorni svet je predstavljena izhodišča podprl.

Za zdaj ukrepom uprave, ki jo vodi Robert Vuga, ne nasprotujejo niti v sindikatu.

Sindikalist Milan Potočnik: dogajanje budno spremljamo

Predsednik Sveta delavcev in sindikata NSS UNIOR Milan Potočnik pravi, da v sindikatu budno spremljajo proces zmanjševanja števila zaposlenih.

“Zaradi pomanjkanja naročil v določenih segmentih je sprejeta odločitev, da se poleg avtomatizacije in drugih ukrepov pristopi k zmanjšanju števila zaposlenih. V tem primeru gre za zdaj za t.i. mehke metode (redne upokojitve in predčasne upokojitve s soglasjem zaposlenega), poskrbljeno bo, da zaposleni prejmejo vse, kar zahteva zakon.

Ker so zaposleni naša največja skrb, bomo skrbno spremljali vse korake, ki se oziroma se bodo izvajali in poskušali preprečiti morebiti kakšne prehitre oziroma nepravilne odločitve,” je za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla sporočil Potočnik in dodal:

“Uprava podjetja skupaj s socialnimi partnerji izvaja redne sestanke in v določenih primerih tudi skupna posvetovanja, ki so nujna, da ne prihaja do napačnih informacij in hkrati tudi napačnih prehitrih odločitev. Naša skupna želja je, da kljub rahlim pretresom (ki so bili nujni) ostanemo močno in konkurenčno podjetje, kar nam bo v prihodnje omogočalo nadaljnji razvoj in ohranitev delovnih mest.”

Če se bodo razmere v evropski avtomobilski industriji še zaostrile, se sindikalist boji večjih odpuščanj tudi v zreški družbi. Državo, ki je tudi večinska lastnica Uniorja, poziva, da se pripravi in pomaga podjetjem, ki so gonilna sila našega gospodarstva.

“Le tako bomo na koncu ohranili podjetja in delovna mesta, ki so pomembna za nadaljnji razvoj in normalno poslovanje.

Verjamem, da nam bo kljub vsem napovedim uspelo kot že večkrat do sedaj prehoditi z vsemi udeleženci tudi to pot, ki traja že več kot 100 let in poiskati vse rešitve, ki bodo najmanj boleče in vzdržne za nadaljevanje našega poslanstva tako za podjetje kot za zaposlene.”

Prihodnji četrtek uprava Uniorja zaposlene vabi na zbor delavcev, da jih obvesti o trenutnem stanju in spremembah v podjetju. (NK)