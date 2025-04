Skupina Unior lani z več kot 54 milijoni evrov izgube

Zreški Unior je lani na ravni skupine zabeležil 249,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, potem ko se se ti v letu prej ustavili pri nekaj manj kot 261 milijonih evrov. Potem ko je leta 2023 podjetje poslovalo z nekaj manj kot pet milijoni evrov čistega dobička, je lani zdrsnilo v izgubo v višini 54,1 milijona evrov.

Družba Unior je leto sklenila z 191 milijoni evrov prihodkov, potem ko so ti predlani znašali 206 milijonov. Izguba je znašala 41,2 milijona evrov, leto prej pa so poročali o 227.000 evrih dobička.

Od lanske izgube družbe je 16,7 milijona evrov predstavljalo izgubo iz tekočega poslovanja, preostalih 24,5 milijona evrov pa se nanaša na izredne stroške prestrukturiranja ter potrebne odpise.

Kot je v poslovnem poročilu, ki ga je Unior objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisal predsednik Uniorjeve uprave Robert Vuga, ki je položaj prevzel 1. junija, se je že v prvih tednih njegovega mandata izkazalo, da je bilo stanje v Uniorju “bistveno slabše od pričakovanega”. Ključna naloga uprave v naslednjem obdobju bo po njegovih besedah zagotavljanje finančne stabilnosti, ki je nujna za nadaljnji razvoj družbe.

Po njegovih zagotovilih Unior ostaja stabilen in zanesljiv delodajalec. “V času sprememb ohranjamo jasno zavezo sanaciji družbe na način, ki bo našim delničarjem omogočil ustrezne donose, zaposlenim pa dolgoročno varno in spodbudno delovno okolje,” je zapisal.

S poročilom se je seznanil tudi nadzorni svet družbe, ki ugotavlja, da bo sanacija družbe izjemno zahtevna in dolgotrajna. Upravi so naložili, naj z enako intenzivnostjo nadaljuje z izvajanjem sprejetih ukrepov, prvi pozitivni učinki pa so po njihovi oceni že vidni. (STA)

Podrobneje in več o poslovanju Uniorja pa v daljšem prispevku, ki ga pripravljajo novinarji lokalnega časopisa NOVICE – časopis izide že v sredo. Podrobneje pišemo tudi o tem, zakaj tako visoka izguba. (NK)

Preberite tudi: