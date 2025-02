V Uniorju za zdaj množičnih odpuščanj ne napovedujejo več, poslovilo se bo še nekaj delavcev Strojegradnje

V Uniorju za zdaj, ob trenutnem obsegu naročil, množičnih odpuščanj ne napovedujejo več. Iz podjetja bo sicer še odšlo nekaj sodelavcev Strojegradnje, programa, ki postopoma ugaša.

Kot je znano, so se v Uniorju jeseni lotili zmanjševanja števila zaposlenih.

Od lanskega julija do konca leta 2024 je po podatkih uprave podjetje skupaj zapustilo 218 oseb – od teh ji je 111 prejelo odpovedi pogodb iz poslovnega razloga, drugi so se v največji meri upokojili ali pa odšli sporazumno oziroma na lastno željo.

Trenutno število zaposlenih je ustrezno, je v daljšem intervjuju za lokalni časopis NOVICE ocenil predsednik uprave Uniorja Robert Vuga:

“Mislim, da je glavni del odhodov za nami, seveda pa je pri tem zelo pomembno, da ne pride do bistvenega upada naročil. Nekaj zaposlenih bo sicer podjetje zapustilo tudi v letošnjem letu, predvsem zaradi postopnega zapiranja programa Strojegradnja. Glede na trenutno organizacijo procesov in obseg naročil ocenjujem, da je sedanje število zaposlenih v ostalih dveh programih kar ustrezno.”

“To ni kozmetični poseg, to je korenito prestrukturiranje”

V Uniorju se poslovanje trudijo izboljšati z vrsto ukrepov: nižajo nabavne stroške, uvajajo proces vitke proizvodnje. Kot je znano, so že zaprli obrat v Starem trgu, preselili proizvodnjo iz Lenarta, postopno zapirajo program Strojegradnja.

Robert Vuga je v daljšem pogovoru za lokalni časopis NOVICE poudaril, da morajo za izboljšanje poslovanja, če torej želijo, da Unior posluje pozitivno, letne stroške znižati za kar 30 milijonov evrov.

“To ni kozmetični poseg, to je korenito prestrukturiranje. To je pot, da stanje kratkoročno saniramo. Prva naloga je torej stabilizirati poslovanje in v kulturo podjetja uvesti sistem stalnih izboljšav, saj kupci od nas pričakujejo vsakoletno izboljševanje produktivnosti in dvig naše konkurenčnosti.

Ko govoriva o dvigu produktivnosti, poudarjam, da to ne pomeni, da bi ljudi bolj priganjali. Nikakor ne. Naši ljudje v proizvodnji že trdo delajo, so pridni in učinkoviti. Naša naloga je, da procese organiziramo na način, da bomo kot podjetje bolj produktivni,” je povedal Vuga.

(NK)