Predsednik uprave Uniorja Robert Vuga: »Unior mora rasti v svoji osnovni dejavnosti, to je kovaška industrija«

Minilo je osem mesecev, odkar je vodenje zreškega Uniorja prevzel novi predsednik uprave Robert Vuga. Že kmalu po prihodu v Zreče so ga presenetili zelo slabi poslovni rezultati, zato se je nemudoma lotil sanacije.

Odslavljanje in menjave vodilnih kadrov, zaprtje obrata v Starem trgu, selitev iz Lenarta, postopno ugašanje Strojegradnje in zmanjševanje števila zaposlenih niso bile lahke odločitve, a nujne za ohranitev Uniorja, je poudaril v pogovoru za lokalni časopis NOVICE.

Verjame, da bo Unior preživel in se v prihodnje razvijal znotraj svoje osnovne dejavnosti.

V obsežnem pogovoru, ki je objavljen v novi številki časopisa NOVICE, je pojasnil razloge za težko situacijo in ključne ukrepe za preživetje podjetja.

Minilo je osem mesecev, odkar ste prišli v vodstvo Uniorja. Kaj vas je ob prevzemu funkcije najbolj presenetilo, pozitivno in negativno?

Najbolj pozitivna izkušnja je bila, da so me zaposleni generalno gledano dobro sprejeli, pozitivno me je presenetila njihova zavzetost, pridnost in strokovnost. Negativno pa zagotovo to, da se je kmalu pokazalo, da so realni rezultati bistveno slabši od tega, kar sem vedel in pričakoval.

Pri nekaterih ljudeh na vodstvenih položajih, od katerih jih danes tudi mnogo ni več, sem pogrešal kulturo stalnih izboljšav, stremljenja k temu, da bi bili vsak dan boljši. Opazil sem navajenost na rutino in neko sprijaznjenost s stanjem, ki ni dobro.

Ob prevzemu funkcije niste vedeli, da gre podjetju v letu 2024 slabo?

Drži, to me je presenetilo. Vedel sem, da rezultat ni bleščeč.

Realno gledano je bilo poslovanje negativno že v letu 2023. Zaradi spremembe davčne zakonodaje je prišlo do knjiženja izrednih prihodkov iz naslova davkov, kar je v letu 2023 obrnilo rezultat iz negativnega v pozitivno. Tudi če bi realno imeli 200 tisoč evrov pozitivnega izida, je to glede na promet, ki ga Unior ustvarja, majhna številka, ki je tako zelo blizu izgube, da bi bili zanesljivo potrebni takojšnji ukrepi. Presenetilo me je, da lani v petih mesecih do mojega prihoda ni bilo čutiti, da bi kdo glede tega kaj ukrenil.

Ko pogledamo v drobovje, ugotovimo, da Ročno orodje ni imelo pozitivnega meseca že od marca 2023, torej že dve leti vsak mesec beleži negativen rezultat, medtem ko Strojegradnja nikoli v zgodovini ni imela pozitivnega rezultata. Naša osnovna dejavnost, Odkovki, ne more delati toliko, da bi pokrila to izgubo. Pa tudi če bi jo lahko, to ni prav; zakaj bi podjetje dolgoročno vztrajalo v nekih programih, ki ne prinašajo dobička?

Za Strojegradnjo, ki bo postopoma ugasnila, torej ni nobene rešitve?

Ne, ni. Strojegradnja, kot rečeno, nikoli ni delala pozitivnega rezultata. Na zahtevo nadzornega sveta trenutno poteka izredna revizija poslovanja Strojegradnje in kaže, da so se v preteklosti pojavile določene nepravilnosti pri knjiženju stroškov, zaradi česar je bil rezultat tega programa v preteklosti realno gledano še precej slabši, kot je bil prikazovan.

Če to združimo še s tem, da je program ostal praktično brez naročil, saj so vsi projekti temeljili na strojih za proizvodnjo komponent za električne avtomobile, na tem področju pa v Evropi trenutno vse stoji, nismo imeli nobene druge možnosti, kot odločiti se za to, da se Strojegradnja zapre. Tudi vsi naši evropski konkurenti imajo v tem trenutku velike težave, pa gre za bistveno večja, specializirana in stabilnejša podjetja. Za Unior tukaj ni prostora.

Zelo mi je žal za zaposlene, ki so dolga leta živeli v veri, da je Strojegradnja zelo dragoceni del Uniorja, kar na neki način je bila, saj je tukaj skoncentriranega veliko znanja in izkušenj s področja izgradnje strojev, in zaposleni za ta rezultat niso krivi. Vedno jim je bila predstavljena slika, da je v Strojegradnji vse v najlepšem redu, zato mi je žal, da smo zdaj kot strela z jasnega skupaj prišli do streznitve, da nikdar ni bilo dobro in da tudi prihodnost ne kaže na to, da bi bilo smiselno ta program obdržati.

Kako je z Odkovki? Je tukaj dovolj naročil, so kakšne težave?

To je naš najpomembnejši program. Že ime družbe pove, da smo Unior kovaška industrija. Zdi pa se, da je bil kovaški del dolga leta precej zanemarjen in tudi investicijsko podhranjen. Nekaj investicij je bilo, a v zadnjih letih zlasti v aluminij, medtem ko je bila osnovna dejavnost kovanja jeklenih odkovkov za avtomobilsko industrijo absolutno investicijsko podhranjena.

Posledica je, da v tem trenutku nimamo težav z naročili za kovačnico (sicer se to v trenutnih razmerah na avtomobilskem trgu lahko tudi čez noč spremeni), temveč imamo velike težave z dobavo obljubljenih količin kupcem, predvsem zaradi stanja in iztrošenosti kovaške proizvodnje opreme. Okvare in zastoji strojev so tako pogosti, da stroji stojijo tudi do tretjino časa, ne moremo delati in imamo zamude. Spomnimo, da smo lani v podjetju imeli tri požare. Vsi trije so bili zaradi dotrajanosti opreme.

Daljši pogovor lahko preberete v NOVICAH, ki so izšle danes.



V intervjuju tudi o izgubi, kadrovskih spremembah, prodaji Uniturja

Vuga je za NOVICE podrobneje spregovoril o tem, kako se je s sodelavci lotil sanacije zreške družbe, o revizijah poslovanja, zniževanju števila zaposlenih, pa o tem, zakaj so že kmalu po njegovem prihodu v Zreče občutno znižali število direktorskih mest in imenovali novo članico uprave. Pojasnil je, kako poteka poslovno in finančno prestrukturiranje družbe, spregovoril o morebitnih dodatnih ukinitvah obratov, pa o posojilih, ki hromijo poslovanje, tudi o sodelovanju z bankami upnicami in o prodaji družbe Unitur, ki upravlja Terme Zreče in center na Rogli.

(Nina Krobat)

