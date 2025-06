POT OKOLI SVETA Popotnik Oliver Tič se je s psičko vrnil domov, a le začasno

Zaradi bolečin v rami je moral popotnik za nekaj tednov prekiniti pot okoli sveta.

Oliver Tič in njegova petletna psička Carlitos sta spet v domačih Slovenskih Konjicah. Popotnika sta se domov vrnila, ker so bile bolečine v Oliverjevi roki prehude, da bi lahko pot nadaljeval.

Zadnjih nekaj tednov je Oliver preživel v Iranu, v mestu Tabriz, kjer je preučeval najrazličnejše scenarije, kako naprej. Že več kot mesec dni ga namreč zelo boli rama, prav tako ima težave z mrtvičenjem in bolečinami nižje v roki. Ker na poti pred sabo potiska težak voziček, ki s psičko tehta okoli 50 kilogramov, to pomeni, da v trenutnem stanju poti ne zmore nadaljevati. Stroški bivanja s psičko v Iranu pa niso ravno nizki, terapije, ki jih je obiskal v tej državi, pa niso pomagale.

»Zato sem se odločil, da se s Carlitos vrneva domov za mesec ali dva, da tukaj obiščem zdravnika in skušam odpraviti bolečine. Pot bova nato nadaljevala, saj najin cilj, obhoditi svet, ostaja, « je povedal po vrnitvi domov, ko smo popotnika gostili v Dobrem jutru Radia Rogla.

Za njima 5.500 kilometrov

Oliver je na pot okoli sveta krenil lani aprila, doslej pa je prehodil 5.500 kilometrov, kar je manj, kot je pričakoval. Na poti je imel namreč nekaj zdravstvenih težav, svoje načrte pa je zato, ker potuje s psičko, moral večkrat spremeniti. Tako nista mogla leteti v Indijo, kar je bil eden od njunih načrtov, niti v Namibijo, da bi pot nadaljevala tam. Zadnji načrt je bil, da iz Irana z letalom odpotujeta v Vietnam, a zaradi previsokih temperatur Carlitos ni smela na letalo.

»Od februarja naprej mi je nekako šlo vse narobe, zato mi je že počasi začelo zmanjkovati energije in motivacije. Potovati s psom je velik izziv, saj ima vsaka država neka svoja pravila, ki so včasih tudi precej nenavadna. V Iranu sem denimo moral urediti papirje, da sva s Carlitos lahko letela nazaj domov, a tujcev tam sploh ne spustijo v pristojne urade. K sreči mi je pri tem pomagal eden od domačinov,« opisuje Oliver.

Jeseni nazaj na pot?

Čeprav Oliver, kar se tiče organizacije poti in svojega zdravstvenega stanja, premaguje številne težave, pa se mu je na tej poti vendarle tudi nasmehnila sreča. Kot smo pisali pred kratkim, je v Armeniji srečal Barbaro, s katero sta hodila v isto osnovno šolo, in z njo sprva preživel nekaj dni nekaj dni v Armeniji, kasneje pa še v Iranu in med njima je preskočila iskrica. Čeprav Barbara zdaj živi in dela v Avstriji, bo Oliver čas, ki ga bo preživel doma, zagotovo izkoristil tudi za druženje z njo.

Oliver načrtuje, da bosta s Carlitos pot nadaljevala čez mesec ali dva. Poletela bosta v portugalsko Lizbono, od koder ju bo pot vodila na afriški kontinent. Jeseni bo namreč kar se vremena tiče idealen čas, da začneta svojo pot po Afriki. Iz Maroka bosta odšla preko Zahodne Sahare v Mavretanijo in nato po zahodnem delu Afrike na jug. Sprva je Oliver želel potovati po vzhodni obali Afrike, a bo zaradi varnostnih razmer v Sudanu ubral druge poti.

