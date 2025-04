LETO DNI NA POTI Oliverjevi čevlji obrabljeni, duh pa ostaja neomajen

Več kot 5.000 kilometrov je konjiški popotnik Oliver Tič prehodil v dobrem letu dni poti ‘okoli sveta’. Poklicali smo ga v Armenijo, od koder ga je pred dnevi še nekaj dni hoda ločilo do Irana.

V začetku aprila je minilo leto dni, odkar je avanturist Oliver Tič (Oli Walker) iz domačih Slovenskih Konjic s svojo psičko Carlitos krenil na pešpot ‘okoli sveta’.

V tem času je prehodil več kot 5 tisoč kilometrov, kar je sicer nekaj manj, kot je sprva načrtoval, saj je njuno pot po Balkanu najprej upočasnila poletna vročina, kasneje pa še nekaj Olijevih zdravstvenih težav. Toda če k tej številki prištejemo še njegove prejšnje poti po Južni in Severni Ameriki, je popotnik prehodil že neverjetnih 38 tisoč kilometrov.

»Še dva tisočaka mi torej manjka do dolžine Ekvatorja, ko bom že lahko rekel, da sem, kar se kilometrov tiče, pravzaprav obhodil svet,« je zadovoljen Oliver.

Prisrčen obisk iz šolskih dni

Oliverja smo pred dnevi poklicali v Armenijo, ki ga je, podobno kot pred tem že Gruzija, navdušila z odlično in obilno kulinariko.

»Povsod, kjer sem jedel, so na mizo postavili velike količine okusne hrane. Ljudje so me povsod zelo lepo sprejeli in srečanja z domačini so tudi najlepši del moje poti,« pravi.

Eno lepših doživetij je imel pred dnevi, ko ga je v Armeniji obiskala sosošolka iz osnovne šole. Čeprav se je Oliver ne spomni, saj je v tedanji generaciji bilo več kot 60 učencev, sta imela nekaj dni za obujanje spominov na šolske dni in obiske bližnjih hribov, Oliverju pa je bilo najbolj všeč, da je po dolgih mesecih znova lahko v živo govoril v svojem maternem jeziku. Bo na svoji poti okoli sveta morda dobil še eno sopotnico? Oliver se le namuzne in pove, da morda pa res …

Noči v šotoru in hektolitri čaja

Tudi na tem delu poti s Carlitos večino noči preživita v njunem šotoru. Večkrat je treba navkreber in prespati tudi na 2.300 metrih nadmorske višine, v dežju, snegu, … Oli pravi, da je od Turčije naprej zagotovo spil največ čaja v svojem življenju, z zadnjo obutvijo je prehodil 2.500 kilometrov, med manj prijetnimi izkušnjami pa je bilo srečanje s turškim medvedom. »Toda najtežje trenutke te poti šele pričakujem, ko bom v Afriki,« doda iskreno.

Kdor želi popotnika podpreti na poti okoli sveta s kakšnim evrom ali dvema, lahko to stori na: TRR: SI56 0400 1003 1507 529, NKBM, Oliver Tič, Grajska ulica 10, 3210 Slovenske Konjice.

(NK)

Prispevek, v katerem Oliver med drugim napove, kako in kje namerava nadaljevati pot, lahko v celoti preberete v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšel danes.

1 od 4

Preberite še: