OLIVER TIČ Prehodil je pol sveta, ljubezen našel doma

Popotnika iz Slovenskih Konjic je na poti okoli sveta našla ljubezen. Bodo odslej popotniški trio?

»Vedno sem sledil svojemu srcu in tudi tokrat ne bo nič drugače,« pravi popotnik Oliver Tič, Oli Walker, ki s svojo psičko Carlitos zdaj že dobro leto dni nadaljuje svojo peš pot ‘okoli sveta’.

41-letni Konjičan ob lanskem odhodu na dolgo pot ni pričakoval, da ga bo ta vodila tudi do ljubezni.

Enaki starost, mišljenje in prstana na rokah

Pisali smo že, kako se je pred tedni v Armeniji razveselil obiska Barbare, s katero sta obiskovala isto osnovno šolo. S sosošolko naj bi se sprva srečal v Gruziji, a ker je medtem že prispel v Armenijo, je pač odšla za njim in pod kavkaškim soncem sta skupaj preživela nekaj dni. Dovolj, da je med njima preskočila iskrica.

Pred dnevi ga je Barbara znova obiskala, tokrat v Iranu, deželi, ki je Oliverja neizmerno navdušila – z izjemo dejstva, da ni ravno prijazna psom. V mestu Tabriz in okolici sta skupaj preživela čudovitih devet dni ob odkrivanju novih svetov.

»Za vse, ki se sprašujete, kaj se dejansko dogaja med nama, lahko potrdim, da sva se zelo ujela, kar je tudi razvidno iz prstanov na najinih rokah,« je pred dnevi, ko je Barbaro pospremil na letališče, saj je zaradi službenih obveznosti morala nazaj v Avstrijo, kjer je zaposlena, Oliver sporočil svojim sledilcem na Facebooku.

»Sva enake starosti in podobnega mišljenja, zelo rada potuje in je odprta za nova doživetja. Veliko se ukvarja s športom, všeč mi je tudi, kako pozitivno naravnana je, pa še s Carlitos sta se zelo ujeli, pogosto sta tudi skupaj tekli,« za lokalni časopis NOVICE razmišlja Oliver.

Cilj – obhoditi svet – ostaja, čeprav se prioritete sčasoma lahko tudi spremenijo, prizna. »Toda dajmo času čas. Ne glede na vse si želim le, da ljudje spoštujejo mojo – najino – odločitev.«

Bolečine in sprememba načrta

Oliver se zadnje dni sooča z bolečinami v roki, ki jih je najverjetneje ‘pridelal’ ob potiskanju vozička v hribovitih predelih. Včeraj je sporočil, da so bolečine prehude, da bi lahko nadaljeval pot proti prestolnici. »Zato sem se odločil, da v prihodnjih dneh poletim iz Tabriza proti Vietnamu, si tam privoščim daljši počitek in poskušam rehabilitirati ramo. Nastanitve so tam občutno cenejše, obenem pa se mi izteka viza. Sem pa vesel, da sem vsaj delno uspel izkusit prijaznost tukajšnjih ljudi.«

Daljši prispevek o Oliverjevi poti in doživljanu Irana pa preberite v tiskani številki časopisa NOVICE, ki je že na prodajnih policah.

(Nina Krobat)

