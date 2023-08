Celje: Stanje je resno, se pa stvari umirjajo

Objavljeno (21:59)

Razmere v Celju so potem, ko je ves dan grozilo razlitje Savinje, zdaj pod nadzorom. Ta je zaradi vala, ki je prihajal iz Zgornje in Spodnje Savinjske doline, prestopila bregove na celotni trasi skozi Celje, ogrožen pa je bil zgolj južni del mesta od Špice in Lisc preko Trubarjeve in Malgajeve ulice do Brega in Polul, od koder je bila tudi odrejena evakuacija. Na varno so spravili več kot 4000 prebivalcev, izpraznjena stanovanja in hiše zdaj varuje policija, da ne bi prihajalo do vlomov.

Savinja in Ložnica navkljub deževju, ki se je okrepilo, vsaj ne naraščata več, vendar padavine upočasnjujejo njuno upadanje, tako naj bi ostalo tudi preko noči, ki bo po napovedih sicer težka, ne pa kritična.

Na celjskih cestah in ulicah ni vode, mostovi čez Savinjo pa so v Celju, Žalcu in Laškem zaprti, kajti visok vodostaj in naplavine jih še ogrožajo. Zaprta je tudi železniška povezava iz Celja proti Zidanem mostu.

Pretok Savinje v spodnjem toku se je ustalil pri okoli 1500 m3/s.

Dravinja narašča.

Ukrep prekuhavanja vode v občinah Celje, Vojnik in Štore, velja do preklica (ena do tri minute vretja).

Vsi mostovi čez Savinjo so zaprti.

Na evakuiranih območjih v Celju so izklopljeni elektrika in plin.

Splošna bolnišnica Celje znova prosi, da urgentni center obiščejo le osebe, ki nujno potrebujejo pomoč.

Klicni center za pomoč občanom v Celju je dosegljiv na številki 03 428 09 00 in na e-naslovu civilna.zascita@celje.si, v nujnih primerih pa ostaja enotna številka 112.

Policijske patrulje bodo ponoči tudi na nabrežjih Savinje, tako da občanke in občane ponovno pozivajo, da se ne približujejo vodotokom in naj ne hodijo v evakuirana področja.

PROMET:

Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Šempetrom proti Mariboru. Zaprta sta tudi uvoz Blagovica in uvoz Vransko proti Mariboru. Zastoj je nastal od Lukovice do Vranskega proti Mariboru ter na vseh vzporednih cestah, poroča prometnoinformacijski center.

Pri Trojanah in Podmilju poteka reševanje ujetih, ki jih preusmerjajo nazaj proti Ljubljani. Predor Trojane zaradi ujetih vozil občasno zapirajo, prav tako je na Trojanah zaprt uvoz v smeri Maribora.

Vozniki, ki so namenjeni iz Ljubljane proti Mariboru, naj se preusmerijo proti Dolenjski ter po cesti Krško-Kozje-Šentjur-Dramlje ali preko Zagreba proti Gruškovju in Ptuju ter obratno iz Maribora proti Ljubljani, svetujejo

