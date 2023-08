Kako pravilno dezinfekciramo vodo? Nujno za Celje, Štore, Vojnik …

Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.

Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko.

Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.

Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.

Vodo hranimo v hladilniku.

Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur

Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode. S pravilnim prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo.

Obveščamo uporabnike pitne vode na celotnem območju Mestne občine Celje, občine Štore in občine Vojnik, da je vodo za pitje in pripravo hrane potrebno predhodno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja velja tudi za uporabnike dela Galicije v občini Žalec in delov naselij Vrbno, Zlateče pri Šentjurju, Proseniško, Marija Dobje in Cerovec v občini Šentjur, ki so oskrbovana iz vodovodnega sistema Celje. Ukrep prekuhavanja velja do preklica!

PODROBNEJE:

Posoda

Vodo prekuhamo v čisti kuhinjski posodi (oprani z detergentom in vodo).

Čas prekuhavanja

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji

delovanja na mikroorganizme spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje

podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo, da voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali

inaktiviramo vegetativne oblike zdravju škodljivih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in

kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo

tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki z AIDS-om).

Shranjevanje

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v

isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi.

Čas uporabe

Tako pripravljeno vodo lahko za pitje in pripravo hrane uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48

ur.

Odstranjevanje delcev

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z

usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist

papirnat filter (npr. filter za kavo).

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz.

drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.