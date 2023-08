Alarmantno na Štajerskem – neurje (foto in video)

ɪᴢʀᴇᴅɴᴏ: ČE RES NI NUJNO, NE HODITE OD DOMA.

13:40:

– V Celju za zdaj še ni prišlo do razlitja vodotokov, sirene za nevarnost poplav so se dopoldne oglasile trikrat, napoved naraščanja vodostaja za naslednje ure pa ni ugodna. Okoli poldneva se je začela evakuacija kakšnih 300 prebivalcev Špice ob sotočju Savinje in Ložnice, saj se prav na tem območju pričakuje glavni vodni udar iz Spodnje Savinjske. Kritično je na Polulah pri sotočju Voglajne in Savinje, kjer praviloma vselej prihaja do razlitja, v smeri Laškega je zaprt tudi glavna cesta. Civilna zaščita, ki je tako kot gasilci aktivirala vse razpoložljive sile, je izdala odlok o prepovedi zadrževanja na bregovih in mostovih, ki so sicer zaprti, vendar se na njem še zbirajo ljudje. Civilna zaščita je v Celjskem mladinskem centru uredila namestitev za vse tiste, ki bi ne mogli do svojih domov oziroma so ti preveč ogroženi. Če kapacitete ne bi zadoščale, jih bodo nastanili na celjsko sejmišče. Celjska bolnišnica je pozvala občane, naj k njim prihajajo le v primeru nujnih bolezenskih stanj, kar velja tudi za preglede v specialističnih ambulantah. Občinska uprava in Upravna enota Celje sta zaradi izrednih razmer delo zaključili že ob 11.uri. Vodo je v Celju z okolico do nadaljnejga potrebo prekuhavati.

– Člani prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju konjiške občine, se pripravljajo na morebitne poplave. Na poziv poveljnika tamkajšnje gasilske zveze Avguština Hlasteca so pri lokalnem podjetju Gradnje Marguč začeli polniti protipoplavne vreče. Teh sicer ne bo toliko,da bi jih delili občanom, ampak jih bodo uporabljali ob svojih intervencijah, če bo to potrebno.

Po zadnjih podatkih je sicer Dravinja blizu roba struge na Zbelovem, drugje še ne. Tudi iz Zreč pa javljajo, da je Dravinja začela naraščati. Tudi v Zrečah so začeli polniti protipoplavne vreče.

* Tudi v Laškem je situacija zelo resna, saj se Savinja ponekod razliva že od jutra in še vedno narašča, pretok vode je zelo povišan. Oglasilo se je že več siren za nevarnost poplav. Po besedah poveljnika tamkajšnje Civilne zaščite Bojana Špilerja glavni val šele pričakujejo v poznih popoldanskih urah, trenutno pa so razmere pod nadzorom:

Spomnimo, da je Laško že od zgodnjih dopoldanskih ur odrezano od sveta, uvoz in izvoz iz kraja nista mogoča. Aktiviran je štab civilne zaščite, na terenu so vse pristojne službe. Občane pozivajo, naj zaradi izjemno resnih razmer predvsem poskrbijo za svojo varnost, naj se ne približujejo Savinji in drugim vodotokom.

* Iz Šentjurja za zdaj ne poročajo o težavah, so pa prebivalce pozvali k previdnosti, saj je velika nevarnost poplav na območju celotnega porečja reke Savinje. Šentjurski gasilci so začeli akcijo zbiranja pomoči za ljudi, kis o jih zajele hude poplave. V gasilskem domu zbirajo brisače in suha oblačila, ki jih bodo kasneje dostavili v Velenje in Savinjsko dolino.

12:50:

Z Mestne občine Celje so sporčili, da se je kljub temu, da Savinja v Celju zaenkrat še ni prestopila bregov, pred kakšno uro začela evakuacija prebivalcev Špice. Prebivalke in prebivalce tega območja pozivajo, da sledijo navodilom Civilne zaščite. Vse, ki jih mogoče v tem trenutku ni doma, pa prosijo, da naj ne hodijo na domove, ki se nahajajo na področju Špice, in se podajo neposredno do Celjskega mladinskega centra, kjer so za potrebe Civilne zaščite rezervirane namestitvene kapacitete.

Zaradi izrednih vremenskih razmer so aktivirane vse sile Civilne zaščite MOC, Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev.

– po neuradnih informacijah evakuacija poteka tudi v Velenju

Dars poziva voznike, naj se ne odpravljajo na pot, pričakujejo dodatne zapore na avtocestnem omrežju. Zaprte pa so tudi številne vzporedne ceste.

Fotografije poplavljanja iz Laškega:

12:17: (Zbirno) V Celju so se dopoldne dvakrat oglasile sirene, ki so opozorile na nevarnost poplav. Pričakuje se, da bo Savinja vsak hip poplavila, z njo pa tudi pritoki. Voda prinaša naplavine, predvsem les in razne odpadne materiale, kar ogrožajo mostove, zato so na vseh premostitvenih objektih postavljene gasilske straže. Razlitje je najprej pričakovati v predelu levega brega Savinje in desnega brega Ložnice, podtalnica pa je že zalila nekatere dele mesta. Pristojni občane opozarjajo, naj se po nepotrebnem ne zadržujejo na območju naraslih vodotokov, če pa je mogoče, naj vrednejše predmete umaknejo iz spodnjih etaž. Zaradi poplavne ogroženosti so v celjski bolnišnici pozvali paciente, da k njim prihajajo le v primeru nujnih stanj, kar velja tudi za že naročene na ambulantne specialistične preglede, saj jim bodo določili nadomestne termine. Večina Celjanov je vozila že umaknil na višje ležeča območja ali jih odpeljala izven mesta. V primeru razlitja vode utegne poleg nekaterih že presekanih cestnih povezav priti tudi do motene oskrbe z električno energijo, zato naj si občani napolnijo mobilnike. V Celju kakšnega večjega preplaha ni zaznati, ljudje so za zdaj umirjeni in večinoma sledijo napotkom pristojnih, se pa s strahom pričakujejo naslednje ure, saj deževje ne pojenja, padavine pa so napovedane tudi jutri. Stanje je danes alarmantno tudi na Štajerskem

– V pričakovanju večjega vala iz Savinjske doline so se v Celju odločili za evakuacijo prebivalcev višje od Špice.

– Naslednje ure se pričakujejo velike težave v Laškem, Celju, prav tako na Dravi.

– Laško je odrezano od sveta – vstop in izhod v mesto ni mogoč.

– V Celju je ponekod Savinja že prestopila bregove, zaprti so mostovi v Celju.

– V bolnišnico in zdravstveni dom Celje ne hodite, razen če je nujno.

– V Celju zapirajo trgovine, banke in ustanove …

– V Mozirju bo reševanje iz zraka.

– Štajerska avtocesta je pri Žalcu zaradi poplav zaprta v obe smeri.

– Zelo hudo je v Zgornje Savinjski dolini, kraji so odrezani od sveta.

– V popoldanskih urah se pričakuje tudi večje razlivanje Dravinje.

– Mozirski gasilci iščejo čolne za evakuacijo ljudi– če lahko pomagate pokličite na 041 635 715.

– Mozirski gaj je zaprt.

– V Kampu Menina – je bilo 10 ljudi na drevesih, med njimi tudi 2-letni otrok, policija izvedla reševanje iz zraka, ki je tudi oteženo zaradi prekinitve zvez, zdaj pregledujejo območje iz zraka

– Na Savinjskem bodo s helikopterji pregledali vsO OBMOČJE, če je kdo na strehah in podobno.

Štabi cicilne zaščite opozarjajo ljudi, da naj se ne zadržujejo v bližini naraščajočih strug rek, ker je to zelo nevarno. Menda se je ob rekah nabralo veliko radovednežev.

– Celotna ekipa zavetišča Zonzani iz Dramelj je za nujne primere reševanja živali v celotni celjski regiji dosegljiva na dežurnem telefonu 03 749 06 02

– V Celju je ponekod Savinja že prestopila bregove, preventivno zaprti nekateri mostovi.

– Z Otoka v Celju poročajo o poplavljenih parkiriščih.

– Po nekaterih napovedih naj bi naslednja večji poplavni val v Celje in Laško udaril okoli 11. ure <br>

– V bolnišnico Celje ne hodite, razen če je nujno. <br>

– V Celju zapirajo trgovine, banke, …. <br>

– Štajerska avtocesta je pri Žalcu zaradi poplav zaprta v obe smeri. <br>

– Poplavlja tudi Dravinja v Poljčanah. <br>

– Alarm za splošno nevarnost sprožen tudi v Preboldu. <br>