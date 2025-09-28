13. Konjiški maraton: športni praznik Dravinjske doline

Danes vsa Dravinjska dolina utripa s 13. Konjiškim maratonom. Po cestah in ulicah Slovenskih Konjic in Zreč ter krajih med njimi bo teklo več kot 1.800 prijavljenih tekačev – razpoložljiva mesta so tudi letos zapolnili v rekordnem času. Dobro udeležbo pričakujejo tudi na Konjičkovem teku in Teku šolarjev (prijave še danes).

Na številnih točkah ob 21 kilometrski progi bo znova potekal Glasbeni maraton z več kot 300 glasbeniki in plesalci.

Urnik dogajanja in zapore cest so objavljeni TUKAJ (klikni).

Novico dopolnjujemo.

Rezultati 13. Konjiškega maratona (najboljši po kategorijah; vsi rezultati bodo na strani organizatorja)

*Rezultati so za zdaj še neuradni.

Tek na 21 km

ŽENSKE:

1.

2.

3. MOŠKI:

1.

2.

3.

Tek na 10 km – državno prvenstvo

ŽENSKE:

1.

2.

3. MOŠKI:

1.

2.

3.

Tek na 5 km

ŽENSKE:

1.

2.

3. MOŠKI:

1.

2.

3.

Na 10-kilometrski trasi tudi državno prvenstvo /9.55

Na progi so v tem hipu vsi tekači na vseh progah maratona.

10-kilometrska preizkušnja je hkrati državno prvenstvo v cestnih tekih, na katerem sodeluje kar nekaj uveljavljenih slovenskih tekačev. 10-kilometrsko traso je lani najhitreje pretekel Jakob Medved, med ženskami pa je bila to Liza Šajn.

Še malo in tekači bodo stekli / 9.15

Dogajanje na konjiškem Mestnem trgu je že v polnem teku. Že čez nekaj minut se bo na trase 13. Konjiškega maratona podalo 1.800 tekačev, mnogi bodo oblečeni v uradno majico maratona. Za športno vzdušje in lažje ogrevanje skrbi skupina Poweršok.

Tudi letos za vzdušje skrbita uradna napovedovalca športni komentator s televizije Peter Kavčič in domačina Tjaša Kangler.

Natanko ob 9.30 uri bodo izpred Doma kulture startali tisti, ki so izbrali 10- in 21-kilometrsko preizkušnjo. Kmalu zatem se jim bodo pridružili še tekači na 5 km. Že malo po 10. uri prve tekače pričakujejo tudi v cilju.

Maratonsko vzdušje tudi na Radiu Rogla /7.30

Radio Rogla kot uradni radio maratona je tudi letos poskrbel za poseben maratonski program. Moderatorki Lučki Klajne se je že pridružil strokovni komentator, atlet in trener Urh Poteko. V etru se jima bo pridružilo še nekaj znanih atletskih imen, neposredno s prizorišča maratona se bo za radio in naš portal večkrat oglasil vodja maratona Anton Noner, poročalo bo več novinarjev.

Zabavno je tudi pred našo radijsko hišo, kjer je ena od točk Glasbenega maratona. Alenka Vodušek z Radia Rogla je skupaj s pomočnico Evo pozdravila tekače, ki so stekli mimo, poskrbeli smo tudi za prave tekaške ritme.

Prvi navijači se tudi že zbirajo. Številni navijači bodo navijali tudi ob vsej progi, saj je ena od odlik Konjiškega maratona tudi to, da tekače prebivalci resnično radi spodbujajo.

