Konjiški maraton: v nedeljo 13. izvedba!

Zadnja septembrska nedelja bo na Konjiškem in Zreškem že tradicionalno postregla s športnim oz. tekaškim praznikom. Dogajanje, ki bo doseglo vrhunec s 13. Konjiškim maratonom v nedeljo, pa bo znova razpotegnjeno čez cel konec tedna.

Začelo se bo danes z odprtjem likovne maratonske razstave v konjiškem Domu kulture. Mladi z osnovnih šol konjiške, zreške, vitanjske in vojniške občine so oddali skoraj 100 likovnih del, od katerih jih bodo 20, izbranih s strani strokovne komisije, razstavili. Jutri (v soboto) bodo tekačice in tekači v Domu kulture že lahko prevzeli startne številke in darilne vrečke, odprli pa bodo tudi prijavnico za Tek šolarjev (ugodnejše prijave).

Le še dva dneva pa sta torej do vrhunca – nedeljskega teka, ki ga bo spremljal tudi 8. Glasbeni maraton. Letos bo na 5, 10 in 21 kilometrov teklo skoraj 1.800 tekačev, končno številko udeležencev pa bodo dali otroci, ki se bodo udeležili Teka šolarjev in Konjičkovega teka. Organizatorji so sporočili, da so največ prijav prejeli za tek na 10 kilometrov. S to progo naj bi se jih spopadlo 879 oz. 49 odstotkov prijavljenih. Na 5 kilometrov jih bo teklo 621 (35 odstotkov) in na 21 kilometrov 291 (16 odstotkov). Konjiška ’10-ka’ bo znova štela tudi za državno prvenstvo v cestnih tekih, v sklopu katerega bo teklo 128 tekmovalk in tekmovalcev.

Tokrat je prijavljenih več moških kot žensk – razmerje v odstotkih je 54 proti 46. Največ jih bo prišlo iz celjske (52 odstotkov) in mariborske (28 odstotkov) regije. Maraton pa bo imel tudi mednarodno zasedbo, poleg slovenskih prihajajo namreč še tekačice in tekači iz Hrvaške, Madžarske, Srbije, Argentine, Finske, Slovaške in Avstrije. »Priprave tečejo po planu, je pa različnih opravil v teh zadnjih dneh kar veliko. Ampak verjamemo, da bo tudi 13 za nas srečna številka,« je dejal predsednik organizacijskega odbora Anton Noner. Po maratonu bo pod prireditvenim šotorom v neposredni bližini starta brezplačen koncert ansambla Modrijani. (Jure Mernik)

Foto: Sportida