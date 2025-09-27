To je vikend 13. Konjiškega maratona (ceste, dogajanje)

Ta konec tedna Dravinjska dolina utripa s 13. Konjiškim maratonom. Na tekaški prireditvi bo to nedeljo teklo več kot 1.800 prijavljenih tekačev iz vse Slovenije in tujine. Dobro udeležbo pričakujejo tudi na Konjičkovem teku in Teku šolarjev, poleg tega ob progi pričakujejo veliko število navijačev.

Na številnih točkah ob progi med Slovenskimi Konjicami in Zrečami bo znova potekal Glasbeni maraton s 300 glasbeniki in plesalci!

5. Likovni maraton

Vikend 13. Konjiškega maratona so v Slovenskih Konjicah začeli že sinoči z odprtjem razstave 5. Likovnega maratona.

V sklopu Konjiškega maratona so organizirani spremljevalni dogodki, povezani z zdravim načinom preživljanja prostega časa oziroma tekom. Med njimi je tudi osnovnošolski likovni natečaj – Likovni maraton Tečemo, ki želi poleg kreativnega ustvarjanja mlade motivirati za zdrav življenjski slog in telesni razvoj.

Na natečaj, ki je potekal, od aprila v lanskem do septembra v letošnjem šolskem letu, so se odzvale osnovne šole: OŠ Pod goro, OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji, POŠ Tepanje in OŠ Vojnik.

Na natečaj 5. Likovnega maratona je prispelo 58 likovnih del, v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice jih je na ogled dvajset.

Zmagovalno likovno delo je ustvaril Simon Tertinek (OŠ Loče). Drugo nagrado je prejela Nika Lebar, (OŠ Vojnik) in tretjo Neža Flis (POŠ Tepanje).

Strokovna komisija v sestavi Milan Lamovec – Didi (slikar, predsednik komisije), Valerija Motaln (vodja Ateljeja MS Zreče) in Jerneja Ristič Levart (vodja Centra za kulturne prireditve Slovenske Konjice) je vsa prispela dela pohvalila, najboljše tri pa so sinoči tudi nagradili.

FOTO: Center za kulturne prireditve Sl. Konjice, Foto Nareks

Rekordno število tekačev

Tekači so vsa razpoložljiva tekaška mesta tudi letos zasedli zelo hitro, prijave so tudi letos morali predčasno zapreti. Letos bo na 5, 10 in 21 kilometrov teklo skoraj 1.800 tekačev, končno številko udeležencev pa bodo dali otroci, ki se bodo udeležili Teka šolarjev in Konjičkovega teka.

Organizatorji so sporočili, da so največ prijav prejeli za tek na 10 kilometrov. S to progo naj bi se jih spopadlo 879 oz. 49 odstotkov prijavljenih. Na 5 kilometrov jih bo teklo 621 (35 odstotkov) in na 21 kilometrov 291 (16 odstotkov). Konjiška ’10-ka’ bo znova štela tudi za državno prvenstvo v cestnih tekih, v sklopu katerega bo teklo 128 tekmovalk in tekmovalcev.

Tokrat je prijavljenih več moških kot žensk – razmerje v odstotkih je 54 proti 46. Največ jih bo prišlo iz celjske (52 odstotkov) in mariborske (28 odstotkov) regije. Maraton pa bo imel tudi mednarodno zasedbo, poleg slovenskih prihajajo namreč še tekačice in tekači iz Hrvaške, Madžarske, Srbije, Argentine, Finske, Slovaške in Avstrije.

Start ob 9.30, prijavnice lahko prevzamete že danes

Start in cilj maratona bosta kot vsako leto na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, pred Domom kulture. Starti bodo ob 9.30 (10 in 21 km) in 9.50 (5 km). Že ob 8.30 pa se na tekaškem odru začne glasbeno koncertno dogajanje.

Tudi letos bo maratonska prijavnica – za prevzem startnih številk in darilnih vrečk – v Slovenskih Konjicah odprta že danes, v soboto popoldne, da bo jutri manj gneče, odprli pa bodo tudi prijavnico za Tek šolarjev (ugodnejše prijave).

Tekli bodo tudi šolarji in mlajši otroci

Na Konjiškem maratonu bodo znova tekli tudi otroci. Za Tek šolarjev bo osnovnošolce možno prijaviti v Domu kulture v soboto od 16. do 18. ure (5 evrov) ali v nedeljo med 9.30 in 12. uro (8 evrov).Tako kot prejšnja leta bodo tudi tokrat medalje prejeli vsi tekači, ne le zmagovalci.

Konjičkov tek, ki je namenjen predšolskim otrokom, pa bo brezplačen. Otroci bodo razdaljo 600 metrov pretekli v spremstvu staršev ali vzgojiteljev. Namen Konjičkovega teka je druženje in spodbujanje gibanja, glavni cilj pa je sodelovanje, zato se rezultati ne bodo merili. Namreč prav vsi udeleženci bodo zmagovalci. Prijave na Konjičkov tek ni, starši pripeljejo otroke na start ob 12.30, kjer bodo otrokom namestili startne številke.

Glasbeni maraton za ritem!

Konjiškemu maratonu dušo dajejo tudi številni glasbeniki, plesalci, animatorji in navijači, ki se vsako leto v velikem številu udeležijo Glasbenega maratona. Tudi to nedeljo bo tako, napoveduje Petra Mrzdovnik, vodja Glasbenega maratona, ki poteka pod pokroviteljstvom Radia Rogla.

Tekačem bo ritem dajalo okoli 300 glasbenikov, plesalcev in animatorjev. Na 24 lokacijah ob trasi Konjiškega maratona, vse od Slovenskih Konjic do Zreč, bo tekače vsakih 400 metrov spodbujala glasba. Med nastopajočimi bodo tradicionalno godbeniki iz Slovenskih Konjic in Zreč, pa bobnarji, DJ-ji, glasbene in plesne skupine, tudi številni harmonikarji. Na glavnem odru bo zbrane že od zgodnjega dopoldneva ogrevala skupina Poweršok, ob 15. uri pa bo pod prireditvenim šotorom velik brezplačen koncert Modrijanov.

Prostovoljci in navijači

Pri izvedbi dogodka bo sodelovalo več kot 300 prostovoljcev, tako da je Konjiški maraton znova tudi ena največjih prostovoljskih prireditev v Savinjski dolini. Tako v startno ciljni ravni kot ob progi pričakujejo tudi številne navijače.

Zapore cest

Promet na občinskih in državnih cestah bo v nedeljo, 28. septembra, na območju maratona oviran od 9.30 do 12.30. Organizatorji prosijo, da pravočasno načrtujete odhod na tekmovanje, saj se zaradi delne zapore avtoceste čas potovanja v povprečju podaljša za približno 30 minut.

Za spremljanje aktualnih prometnih informacij na dan prireditve spremljajte Radio Rogla na frekvencah 101,8 in 89,4 MHz.

Občasne 15-minutne popolne zapore bodo potekale na:

– državni cesti R2 430 0279 (križišče pri vlaku v Slovenskih Konjicah),

– državni cesti R2 430 0280 (križišče pri bencinski črpalki MOL).

Polovična zapora bo potekala na:

– državni cesti R3 701 1430 (križišče pri Sparu v Zrečah).

Popolna zapora cest:

Popolna zapora cest bo na občinskih cestah, ki so del trase, oziroma se nanjo priključujejo na območju Slovenskih Konjic in Zreč. Strogi center Slovenskih Konjic (Mestni trg, Stari trg, Škalska cesta, Ulica Adolfa Tavčarja, Šolska cesta) bo v tem času zaprt še dodatno do 13.30 ure zaradi Teka šolarjev.

Voznike prosijo za razumevanje ter upoštevanje navodil policistov in redarjev!

Izpraznimo parkirišča!

Od sobote do nedelje bo potekala postavitev prizorišča:

– na parkirišču za in ob Okrajnem sodišču Slovenske Konjice, zato parkiranje v tistem terminu tukaj ne bo mogoče;

– na parkirišču ob zelenici v neposredni bližini Pošte Slovenske Konjice;

– vzdolž celotnega konjiškega Starega trga.

Naprošajo vas, da na teh mestih v tem času ne parkirate, da bodo lahko priprave na prireditev in prireditev sama potekali nemoteno.

(NK)

